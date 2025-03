Perfetto per ogni attività all’aperto: tecnologia e comfort in un unico capo, gilet riscaldato in SUPER OFFERTA

Questo gilet riscaldato è perfetto per le ragazze che sono solite fare dei percorsi di trekking in montagna o, in generale, per le ragazze che amano l'avventura all'aperto anche nei mesi più freddi. Se sei alla ricerca di un prodotto simile, che garantisca un riscaldamento del corpo, sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, viene messo in promozione con uno sconto del 20% il gilet riscaldato che viene messo in vendita a 39,99€. Approfitta ora della promozione Amazon!

Gilet riscaldato: tutte le caratteristiche di questo particolare capo d'abbigliamento

Riscalda il tuo corpo con questo gilet termico. È dotato di un power bank integrata con una potenza massima di 18W. Ciò permette al tuo gilet di riscaldarsi rapidamente e la capacità di 12.000mAh garantisce un calore prolungato.

Anche alla massima potenza (54°C), può essere utilizzato per 3 ore. Questo gilet supporta anche il controllo della temperatura tramite un'app, per aiutarti a trovare la temperatura più adatta a te. Il gilet riscaldante da donna offre quattro zone di riscaldamento: due nell'addome, una nella schiena e una nel collo, garantendo un riscaldamento uniforme.

Quattro zone sono ottimali per evitare una distribuzione inefficace del calore e per mantenere una buona autonomia della batteria e leggerezza. La parte esterna del gilet riscaldante è realizzata in nylon che offre una sensazione morbida e confortevole.

La fodera interna è in tessuto di chiffon che è sia delicato sulla pelle che isolante. È anche imbottito con cotone aghi per mantenere il calore senza farvi sentire soffocati. Questo prodotto può essere lavato serenamente in lavatrice. Con le spese di spedizione pari a 0 la promozione diventa ancor più allettante.

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione con uno sconto del 20% il gilet riscaldato che viene messo in vendita a 39,99€. Aggiungilo subito al carrello!