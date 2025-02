Perfetto per la casa, la serra e la cantina: termoigrometro Bluetooth di Govee (bundle da 2 pezzi), ora con il 5% di sconto

Il termometro igrometro di Govee è un dispositivo smart progettato per misurare in tempo reale temperatura e umidità, garantendo un monitoraggio costante degli ambienti interni ed esterni. Questo set include due termoigrometri digitali, perfetti per casa, camera da letto, garage, serra o cantina.

Grazie alla connessione Bluetooth e all’integrazione con l’app Govee, puoi controllare i dati direttamente dal tuo smartphone e avrai anche gli avvisi personalizzabili. Oggi il kit su Amazon è disponibile a 18,99€, con il 5% di sconto.

Misurazione accurata con aggiornamenti in tempo reale con il termometro di Govee

I sensori Govee garantiscono una precisione elevata nella rilevazione di temperatura e umidità, con aggiornamenti automatici che permettono un controllo costante dell’ambiente.

Il set da due pezzi consente di monitorare contemporaneamente due stanze o aree diverse, ideale per chi ha una serra, una cantina o vuole controllare più ambienti della casa.

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi gestire e visualizzare tutti i dati in tempo reale direttamente dallo smartphone, utilizzando l’app Govee Home. L’app salva lo storico delle misurazioni, così potrai monitorare le variazioni nel tempo. Inoltre, puoi impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche quando temperatura o umidità superano i valori desiderati. Avendo un design minimalista e discreto, i dispositivi si adattano facilmente a qualsiasi ambiente, possono essere posizionati su superfici piane o montati a parete.

In definitiva, il bundle comprendente due termoigrometri di Govee è una soluzione intelligente per monitorare la temperatura e l’umidità in casa, garage, serra o cantina. In confezione trovi, come detto, due dispositivi che si collegano tramite il modem Bluetooth. Supportano l’app proprietaria e offrono un monitoraggio preciso e sempre aggiornato. Con l’offerta su Amazon a 18,99€, con il 5% di sconto, è il momento giusto per acquistare questo kit; non pensarci troppo, è in promozione per poche ore con consegna celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime.