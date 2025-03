Perfetto per il giardinaggio: soffiatore foglie elettrico con caricatore incluso in offerta su Amazon

Il soffiatore a batteria di Bravolu è un prodotto leggero e potente, ideale per rimuovere foglie, polvere e detriti in giardini, vialetti e spazi esterni. Con una velocità dell’aria massima di 240 km/h, 20.000 RPM e 6 velocità regolabili, offre prestazioni elevate e un controllo ottimale in ogni situazione.

Cosa aspetti? Corri a prenderlo; è in promozione speciale per poche ore su Amazon a 77,13€, grazie a uno sconto del 5%; si tratta di un’ottima scelta per chi desidera un soffiatore potente, senza fili e facile da usare.

Soffiatore a batteria di Bravolu in offerta su Amazon: potenza e versatilità a 77,13€

Il motore brushless da 21V offre una velocità massima di 20.000 giri/min, permettendo di generare un potente flusso d’aria fino a 240 km/h.

Le 6 velocità regolabili permettono di:

usare un getto delicato per pulire terrazzi, garage o interni;

aumentare la potenza per rimuovere foglie bagnate e detriti pesanti;

ottimizzare l’autonomia, adattando la velocità alle esigenze di pulizia.

Il soffiatore di Bravolu è alimentato da una batteria da 4,0 Ah, che garantisce un’elevata autonomia per sessioni di lavoro prolungate. C’è la ricarica veloce, per ridurre i tempi di attesa tra un utilizzo e l’altro, il sistema è senza fili, così elimina il fastidio dei cavi e migliora la libertà di movimento e la batteria compatibile con altri strumenti Bravolu, per maggiore versatilità.

Con un peso ridotto, questo soffiatore è facile da maneggiare e trasportare, riducendo l’affaticamento anche dopo utilizzi prolungati. Questo soffiatore è perfetto per:

rimuovere foglie secche e bagnate da vialetti, cortili e giardini; pulire terrazzi, garage e cantine dalla polvere; soffiare via detriti da angoli difficili da raggiungere; asciugare rapidamente auto e moto dopo il lavaggio.

Grazie allo sconto del 5%, il soffiatore a batteria di Bravolu è ora disponibile su Amazon a soli 77,13€, un prezzo eccezionale per un soffiatore potente, senza fili e pratico per ogni esigenza.