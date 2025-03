Perfette per ulivi e vigneti: forbici elettriche Vothen con taglio progressivo, approfitta dell’offerta a tempo

Le forbici da potatura di Vothen sono progettate per chi cerca un attrezzo potente e pratico per la potatura di alberi, vigneti e ulivi, offrendo un taglio rapido e senza sforzo. Vantano una serie di lame affilate, permettono il taglio progressivo e godono di due batterie al litio da 21V/2Ah, così puoi lavorare a lungo senza interruzioni, garantendo prestazioni elevate anche per utilizzi professionali.

Con l’offerta a tempo su Amazon a 68,99€, che consente di risparmiare il 5%, diventano una soluzione conveniente per chi desidera migliorare l’efficienza del lavoro in giardino o nei campi.

Le forbici da potatura di Vothen sono in offerta su Amazon a soli 68,99€, spese di spedizione comprese.

Il sistema di taglio progressivo consente di regolare l’ampiezza del taglio in base allo spessore del ramo, offrendo un controllo preciso e un risultato ottimale. Le lame affilate e resistenti garantiscono una potatura netta, riducendo il rischio di danneggiare le piante e favorendo una crescita sana. La qualità dei materiali assicura una lunga durata, mantenendo l’efficienza delle forbici anche dopo numerosi utilizzi.

Il display LCD integrato fornisce informazioni sullo stato della batteria e sul numero di tagli effettuati, facilitando il monitoraggio delle prestazioni e la gestione del lavoro.

Le due batterie al litio da 21V/2Ah assicurano un’autonomia prolungata, permettendo di lavorare senza interruzioni per diverse ore prima di dover effettuare una ricarica. Il tempo di ricarica ridotto consente di riprendere rapidamente l’attività, migliorando la produttività.

L’ergonomia e il design leggero rendono queste forbici comode da usare anche per periodi prolungati, riducendo l’affaticamento della mano e del polso. L’impugnatura antiscivolo garantisce una presa sicura, migliorando il controllo durante il taglio. Il sistema di sicurezza integrato previene attivazioni accidentali, aumentando la protezione durante l’uso.

Corri ad acquistarle adesso; con la promozione speciale su Amazon le puoi prendere a soli 68,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Le forbici da potatura di Vothen sono perfette per la cura di giardini, per i vigneti e gli uliveti.