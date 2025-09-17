Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Patrimonio Robert RedfordFigli Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendiIsraele a Gaza
Acquista il giornale
MiglioriPerfette per il rientro a scuola: 24 matite colorate Giotto Supermina al 14% di sconto
17 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Perfette per il rientro a scuola: 24 matite colorate Giotto Supermina al 14% di sconto

Le matite Giotto Supermina ideali per scuola e attività creative scendono di prezzo: ora sono scontate su Amazon.

Matite colorate Giotto Supermina

Matite colorate Giotto Supermina

Per il rientro a scuola di tuo figlio, non perdere l’affare Amazon: il set di matite colorate Giotto Supermina da ben 24 pezzi è in offerta su Amazon al prezzo di 15,80 euro, con uno sconto del 14%. Si tratta di un prodotto di qualità perfetto per tutte le attività creative, scolastiche e non solo.

Prendilo con questo mega sconto

Un equilibrio tra comfort e resistenza

Uno degli aspetti che distingue queste matite è la struttura esagonale ergonomica, progettata per offrire una presa stabile anche durante sessioni prolungate. Questo dettaglio, spesso sottovalutato, contribuisce a ridurre l’affaticamento della mano e rende le Giotto Supermina adatte sia a chi si avvicina al disegno per la prima volta, sia a chi cerca un supporto affidabile per le proprie attività creative. Il corpo in legno, solido e ben rifinito, si abbina a una mina di 3,8 mm di diametro, pensata per garantire sia una buona copertura che una maggiore resistenza alla rottura.

GIOTTO Supermina - Astuccio da 24 Matite a Pastello Colorate, 3.8mm

GIOTTO Supermina - Astuccio da 24 Matite a Pastello Colorate, 3.8mm

15.8 18.35 14%
Vedi l'offerta

La gamma di 24 tonalità permette di spaziare tra colori brillanti e sfumature più delicate, offrendo una versatilità che si adatta a molteplici esigenze: dal disegno tecnico alle attività creative più libere. La mina extra-large assicura una stesura uniforme, mentre la media durezza consente di ottenere sia tratti decisi che effetti di sfumatura, rendendo queste matite una scelta adatta a chi desidera esplorare diverse tecniche senza dover cambiare strumento.

Ordina ora su Amazon

Particolare attenzione è posta alla sicurezza dei materiali e l’assenza di sostanze tossiche, che rendono queste matite adatte anche ai più piccoli. Le Giotto Supermina si adattano a molteplici contesti: dalla scuola primaria, dove sono apprezzate per la loro praticità e sicurezza, agli ambienti più professionali, dove la qualità della stesura e la resistenza della mina sono elementi fondamentali. La confezione, curata nei dettagli, le rende anche una proposta interessante per chi desidera fare un regalo utile e di qualità.

Per chi desidera rinnovare il proprio corredo di strumenti per il disegno o semplicemente sperimentare nuove possibilità creative, l’astuccio Giotto Supermina da 24 pezzi rappresenta una soluzione affidabile e conveniente, specialmente in vista del rientro a scuola. Acquistalo ora con uno sconto del 14%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata