Perfette per il rientro a scuola: 24 matite colorate Giotto Supermina al 14% di sconto

Per il rientro a scuola di tuo figlio, non perdere l’affare Amazon: il set di matite colorate Giotto Supermina da ben 24 pezzi è in offerta su Amazon al prezzo di 15,80 euro, con uno sconto del 14%. Si tratta di un prodotto di qualità perfetto per tutte le attività creative, scolastiche e non solo.

Un equilibrio tra comfort e resistenza

Uno degli aspetti che distingue queste matite è la struttura esagonale ergonomica, progettata per offrire una presa stabile anche durante sessioni prolungate. Questo dettaglio, spesso sottovalutato, contribuisce a ridurre l’affaticamento della mano e rende le Giotto Supermina adatte sia a chi si avvicina al disegno per la prima volta, sia a chi cerca un supporto affidabile per le proprie attività creative. Il corpo in legno, solido e ben rifinito, si abbina a una mina di 3,8 mm di diametro, pensata per garantire sia una buona copertura che una maggiore resistenza alla rottura.

La gamma di 24 tonalità permette di spaziare tra colori brillanti e sfumature più delicate, offrendo una versatilità che si adatta a molteplici esigenze: dal disegno tecnico alle attività creative più libere. La mina extra-large assicura una stesura uniforme, mentre la media durezza consente di ottenere sia tratti decisi che effetti di sfumatura, rendendo queste matite una scelta adatta a chi desidera esplorare diverse tecniche senza dover cambiare strumento.

Particolare attenzione è posta alla sicurezza dei materiali e l’assenza di sostanze tossiche, che rendono queste matite adatte anche ai più piccoli. Le Giotto Supermina si adattano a molteplici contesti: dalla scuola primaria, dove sono apprezzate per la loro praticità e sicurezza, agli ambienti più professionali, dove la qualità della stesura e la resistenza della mina sono elementi fondamentali. La confezione, curata nei dettagli, le rende anche una proposta interessante per chi desidera fare un regalo utile e di qualità.

Per chi desidera rinnovare il proprio corredo di strumenti per il disegno o semplicemente sperimentare nuove possibilità creative, l’astuccio Giotto Supermina da 24 pezzi rappresenta una soluzione affidabile e conveniente, specialmente in vista del rientro a scuola. Acquistalo ora con uno sconto del 14%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.