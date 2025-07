Perfetta su legno, piastrelle e laminato: questa è la scopa elettrica da comprare oggi (è in promo)

Nella quotidianità delle pulizie domestiche, la ricerca di soluzioni che sappiano coniugare comodità e funzionalità è sempre più centrale. In questo contesto, l’aspirapolvere lavapavimenti Eureka NEW400 si propone come un dispositivo capace di ridurre lo sforzo e ottimizzare i tempi, offrendo una gestione intelligente e versatile delle superfici di casa. La disponibilità attuale prevede un prezzo di 154,80 euro, in promozione rispetto al listino, elemento che lo rende particolarmente interessante per chi desidera rinnovare la propria attrezzatura senza investimenti eccessivi.

Una soluzione pratica per le pulizie di ogni giorno

L’Eureka NEW400 si distingue per una struttura leggera – soli 3,95 kg – e un design che privilegia l’ergonomia, pensato per facilitare l’uso anche nelle sessioni di pulizia più lunghe. La presenza di una bocchetta flessibile e di uno sterzo a perno rende semplice raggiungere anche gli angoli meno accessibili, adattandosi senza difficoltà agli spazi più complessi dell’ambiente domestico.

Tra le peculiarità di questo modello, la funzionalità semovente consente di spostarsi da una stanza all’altra con il minimo sforzo, alleggerendo sensibilmente il carico di lavoro rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Di particolare rilievo è il sistema di autopulizia attivabile tramite un semplice pulsante: in pochi secondi, il mocio viene mantenuto in condizioni ottimali, senza richiedere interventi manuali, caratteristica apprezzata soprattutto in presenza di animali domestici.

La confezione comprende un set completo di accessori, tra cui rastrelliera, spazzola a rullo, soluzione detergente, base e gruppo filtro con due spugne. Questi elementi aggiuntivi arricchiscono la dotazione e consentono di personalizzare la pulizia in base alle diverse esigenze della casa.

Per chi è alla ricerca di un dispositivo versatile, pratico e progettato per semplificare la gestione delle superfici, l’aspirapolvere lavapavimenti Eureka NEW400 rappresenta una soluzione equilibrata tra innovazione e praticità, con una serie di accorgimenti tecnici che la rendono una scelta interessante anche a distanza di tempo dal suo debutto sul mercato. Costa solo 154,80 euro.

