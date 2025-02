Perfetta per l’ufficio e la casa: stampante HP LaserJet M234dw, alta velocità e affidabilità ora con il 9% di sconto

Se cerchi una stampante per la tua casa o il tuo ufficio, oggi abbiamo una soluzione perfetta per le tue esigenze. HP LaserJet M234dw 6GW99F è un prodotto multifunzione con possibilità di stampare tramite il laser in bianco e nero; è perfetta per gli uffici e gli ambienti domestici che necessitano di stampe rapide, nitide e affidabili.

Dispone di una velocità di 29 pagine al minuto, di una funzione fronte-retro automatica e della connettività Wi-Fi ed Ethernet. Ha anche il pannello di controllo con schermo LCD, e permette di stampare direttamente da smartphone e tablet. Oggi si può acquistare direttamente su Amazon a 129,90€, con il 9% di sconto, spese di spedizione comprese.

HP LaserJet M234dw: stampante multifunzione veloce ed efficiente, ora in offerta su Amazon

Grazie alla capacità di stampare fino a 29 pagine al minuto, la HP LaserJet M234dw consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività, perfetta per documenti aziendali, report e modulistica.

La funzione fronte-retro automatica ottimizza il consumo di carta, riducendo sprechi e costi operativi, ideale per chi ha bisogno di documenti professionali ben organizzati.

È dotata di un modem Wi-Fi e di uno per la rete Ethernet, così puoi stampare da qualsiasi dispositivo connesso alla rete. Inoltre, grazie all’app HP Smart, è possibile gestire le stampe direttamente da smartphone o tablet, ovunque ci si trovi. Comodissimo poi il display LCD a icone che rende le operazioni rapide e intuitive.

La HP LaserJet M234dw è una stampante multifunzione veloce, affidabile e smart, perfetta per uffici e home officegrazie alla sua capacità di stampa rapida, fronte-retro automatica e connettività wireless avanzata. La paghi pochissimo su Amazon grazie all’offerta del giorno: costa 129,90€ con un risparmio del 9% sul prezzo di listino. C’è la consegna celere e immediata con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.