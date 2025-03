Perfetta per film e sport in 4K: approfitta del -11% su questa smart TV di Hisense da 50”

Se stai cercando una smart TV 4K da 50 pollici con una buona qualità dell'immagine, un sistema operativo reattivo e compatibilità con gli assistenti vocali, questa offerta di Amazon potrebbe fare al caso tuo. Il modello 50A72KQ di Hisense, uscito nel 2023, è disponibile con uno sconto dell’11%, al prezzo di 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Hisense 50A72KQ: smart TV 4K da 50'' con HDR10+ e Dolby Vision in offerta a 319€

Il pannello UHD 4K restituisce un’immagine definita e ricca di dettagli, adatta sia allo streaming che al gaming. La presenza del supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision consente una gamma dinamica elevata e colori più vivaci e realistici, soprattutto nei contenuti compatibili sulle piattaforme come Netflix, Prime Video o Disney+.

La retroilluminazione ben bilanciata e il contrasto profondo migliorano notevolmente l’esperienza visiva in qualsiasi condizione di luce ambientale. Il sistema operativo VIDAA U6 si conferma ancora una volta semplice e reattivo. L’interfaccia consente un accesso rapido alle app più usate, dalle piattaforme di streaming alle funzioni smart come il controllo vocale integrato. Non di meno, c’è Alexa ed è compatibile anche con l’ecosistema lativù 4K, garantendo la piena ricezione dei contenuti trasmessi con le più moderne codifiche HEVC 10.

Per chi ama giocare, la Game Mode Plus riduce la latenza e ottimizza l’immagine per le sessioni di gaming, offrendo una reattività superiore rispetto ai televisori standard della stessa fascia di prezzo. Anche l’audio, grazie all’integrazione di Dolby Atmos, risulta avvolgente e ben distribuito, adatto per film d’azione, sport e concerti.

Esteticamente, il televisore mantiene un design moderno ed essenziale, con cornici sottili e una base stabile, che si adatta bene a qualsiasi tipo di arredamento. La classe di efficienza energetica G è nella media per questa categoria di pannelli di grandi dimensioni, ma resta bilanciata rispetto alle prestazioni offerte.

A soli 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo modello rappresenta una scelta solida per chi cerca una smart TV 4K con funzionalità evolute, qualità dell’immagine convincente e affidabilità. L’offerta attiva su Amazon è ideale per chi vuole aggiornare il proprio intrattenimento domestico con un dispositivo moderno e versatile.