Perché faticare? Cesoie elettriche da giardino, ora scontate su Amazon

Le forbici elettriche VerdeCut rappresentano una soluzione avanzata per la potatura, offrendo un mix di precisione e potenza che le rende adatte sia per l’uso professionale che domestico. Attualmente disponibili su Amazon al prezzo di 66,49€, includono uno sconto del 5% rispetto al prezzo di listino. Un’offerta interessante per chi cerca uno strumento performante e completo.

Per la manutenzione del tuo giardino, senza fatica

Tra i punti di forza principali, il motore brushless di ultima generazione si distingue per una durata fino a tre volte superiore rispetto ai motori tradizionali. Questo consente di affrontare senza sforzo rami fino a 40 mm di diametro, un aspetto ideale per la manutenzione di vigneti, frutteti e giardini ornamentali. Le lame in acciaio SK5, resistenti e affilate, garantiscono tagli netti che favoriscono una rapida cicatrizzazione delle piante, preservandone la salute nel tempo.

L’autonomia operativa è assicurata da due batterie agli ioni di litio da 2000 mAh ciascuna, integrate con la tecnologia Xaltenez - DynoCore, progettata per ottimizzare i consumi energetici. Questo sistema consente sessioni di lavoro prolungate, minimizzando le interruzioni grazie al meccanismo anti-inceppamento integrato.

Il design ergonomico delle forbici merita una menzione particolare. Il peso contenuto e la distribuzione bilanciata le rendono comode da utilizzare anche per sessioni di lavoro prolungate. Questa caratteristica è apprezzata sia dai giardinieri occasionali che dai professionisti, riducendo significativamente l’affaticamento delle mani durante l’uso intensivo.

La dotazione inclusa nella confezione è completa e studiata per garantire un utilizzo immediato. Oltre alle forbici, si trovano due lame di ricambio in acciaio SK5, una pietra per affilatura, lubrificante, una chiave inglese e un caricabatterie compatibile con lo standard europeo. Tutti gli accessori sono contenuti in una pratica valigetta robusta, perfetta per il trasporto e la conservazione.

Con dimensioni compatte e un peso di 2,58 kg, le forbici VerdeCut sono facilmente trasportabili. La colorazione verde, inoltre, facilita l’identificazione durante il lavoro, un dettaglio che si rivela utile in contesti con attrezzi sparsi. Non perdere la promozione: acquistale su Amazon e risparmia il 5%.

