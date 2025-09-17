Per piatti più leggeri, c'è la friggitrice ad aria Philips: friggi sano con il 30% di sconto

L’attenzione verso soluzioni pratiche e orientate a una cucina più leggera continua a essere alta. Tra le ultime interessanti offerte lanciate da Amazon, merita uno sguardo la friggitrice ad aria Philips Serie 2000, oggi disponibile a un prezzo eccellenti: acquistala subito a 69,99 euro, grazie a uno sconto del ben 30%. Questa friggitrice è adatta a chi desidera ridurre l’uso di grassi in cucina, senza tuttavia rinunciare alla bontà e croccantezza delle preparazioni.

Gestione della cottura semplificata e versatile

La capienza di 4,2 litri consente di preparare porzioni adatte a una famiglia o a piccoli gruppi, senza dover ricorrere a più cicli di cottura. La struttura compatta, inoltre, si integra facilmente anche nelle cucine meno spaziose. Un elemento che spesso fa la differenza nell’utilizzo quotidiano è la tecnologia RapidAir, che caratterizza questa friggitrice: il particolare design a stella posto sul fondo ottimizza la circolazione dell’aria calda, permettendo di ottenere una cottura uniforme sia all’esterno che all’interno degli alimenti.

Chi ama sperimentare in cucina apprezzerà la presenza di 13 modalità di cottura che spaziano dalla frittura tradizionale alla cottura al forno, dalla grigliatura all’arrostitura. Si può optare per la regolazione manuale di tempo e temperatura, oppure affidarsi a uno dei 9 programmi preimpostati selezionabili tramite il touchscreen digitale.

Per fare un paragone sulla capienza della friggitrice, nel cestello ci stanno fino a 500g di patatine, sei cosce di pollo o mezzo chilo di verdure, che potrai cuocere in una sola sessione. Il motore da 1500 watt assicura tempi di cottura ridotti e risultati affidabili.

La struttura in plastica resistente, abbinata a una finitura nera elegante, permette di adattare facilmente l’elettrodomestico a qualsiasi ambiente. Un ulteriore vantaggio risiede nella facilità di pulizia: tutte le superfici sono rivestite con materiali antiaderenti e i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

La sicurezza in cucina è un aspetto da non trascurare, e in questo caso la presenza dello spegnimento automatico e del controllo della temperatura contribuisce a rendere l’utilizzo più sereno anche per chi non ha particolare dimestichezza con questo tipo di apparecchi.

La friggitrice ad aria Philips è una soluzione per ridurre i grassi, senza dover rinunciare al piacere di una cucina variegata e ricca di sapore.

