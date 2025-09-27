Per giochi sotto la pioggia, c'è la salopette impermeabile: i tuoi figli la ameranno (ed è in offerta)

L’autunno è arrivato e le piogge si fanno sempre più persistenti. Per i bambini che non amano restare chiusi in casa, nemmeno con il maltempo, c’è la salopette impermeabile Playshoes che è al momento in promozione su Amazon a 19,95 euro, scontata del 20%. È un capo pensato per proteggere i bambini da pioggia e vento, grazie alle cuciture saldate e al tessuto antivento.

Pantaloni impermeabili per bambini

La salopette Playshoes si presenta in una vivace tonalità di verde, pensata per essere facilmente riconoscibile e per portare un tocco di colore nelle giornate grigie. Il punto di forza risiede nella protezione completa dagli agenti atmosferici: le cuciture sono saldate per garantire l’impermeabilità totale, mentre il tessuto si dimostra resistente al vento, offrendo così una barriera efficace contro le intemperie. Il materiale impiegato, pur mantenendo una struttura robusta, conserva una morbidezza piacevole al tatto anche quando le temperature si abbassano.

Da segnalare la versatilità del design. La salopette è progettata per essere indossata sopra altri strati, come pantaloni normali o intimo termico, rendendola adatta sia alle piogge autunnali che alle giornate più fredde dell’inverno. Le bretelle elastiche regolabili con chiusura a scatto permettono di adattare l’altezza in base alla statura del bambino, mentre i bottoni laterali consentono di modificare la larghezza in vita. Così il capo può “crescere” insieme al bambino.

Non meno importante è la presenza di elementi riflettenti, integrati nella struttura della salopette per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Una caratteristica particolarmente utile per chi si sposta a piedi o in bicicletta durante i pomeriggi invernali. Inoltre, gli elastici rimovibili alle estremità delle gambe aiutano a sigillare il capo sopra gli stivali di gomma, impedendo infiltrazioni d’acqua.

La salopette Playshoes può essere lavata in lavatrice fino a 40°C. Da segnalare inoltre la certificazione Oeko-Tex Standard 100 classe 1 rilasciata dall’Hohenstein Institute, che garantisce l’assenza di sostanze potenzialmente dannose nei materiali utilizzati.

Questa salopette impermeabile è in grado di adattarsi a qualsiasi condizione meteo, accompagnando al tempo stesso la crescita dei più piccoli. Così, anche con la pioggia, i tuoi figli potranno continuare a giocare: approfitta subito del 20% di sconto.

