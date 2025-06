Peli di animali in casa? Questo aspirapolvere è la svolta: oggi costa la metà

Un dispositivo versatile e potente, perfetto per ogni esigenza di pulizia: è l’aspirapolvere senza fili del marchio Yisora, che si distingue per prestazioni avanzate e un prezzo competitivo di 99,99 euro. Grazie allo sconto del 55%, rappresenta una scelta interessante per chi cerca efficienza e praticità nella gestione della casa.

Prestazioni che sorprendono

Il cuore di questo aspirapolvere è il motore brushless da 300 W, in grado di offrire una potenza aspirante di 40.000 Pa nella modalità MAX. Questo lo rende particolarmente adatto per affrontare sporco ostinato e detriti su diverse superfici, garantendo risultati eccellenti sia su tappeti che su pavimenti duri.

L’autonomia è un altro punto di forza: grazie alla batteria a 6 celle da 2600 mAh, il dispositivo assicura fino a 55 minuti di utilizzo continuo in modalità standard, sufficiente per coprire le esigenze di una casa di medie dimensioni senza necessità di ricariche frequenti.

L’aspirapolvere non si limita a garantire prestazioni elevate, ma si distingue anche per soluzioni progettuali che semplificano la pulizia quotidiana. La spazzola principale, con un design a V, previene efficacemente l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali, mentre la testa dell’aspirapolvere è in grado di ruotare fino a 90° e 165°, permettendo di raggiungere facilmente gli spazi più difficili, come sotto i mobili o i letti.

Inoltre, i quattro LED integrati sulla testa illuminano le aree poco visibili, rendendo semplice individuare polvere e sporco nascosti. Il display LED intelligente fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria e sulla modalità di aspirazione selezionata, garantendo un controllo totale durante l’uso.

La tecnologia di filtraggio è uno degli aspetti più interessanti di questo modello. Il sistema a 6 livelli completamente sigillato cattura il 99,99% delle particelle ultrafini, contribuendo a migliorare significativamente la qualità dell’aria in casa. Il contenitore della polvere, facile da svuotare con un semplice pulsante, elimina il contatto diretto con lo sporco, offrendo una soluzione igienica e pratica.

La struttura modulare di questo dispositivo consente di trasformarlo rapidamente in un aspirapolvere portatile, ideale per pulire interni auto, superfici elevate e altri spazi difficili da raggiungere. Gli accessori inclusi nella confezione aumentano ulteriormente la versatilità del dispositivo, adattandolo a una vasta gamma di esigenze di pulizia.

A un prezzo di soli 99,99 euro, questo ottimo aspirapolvere offre caratteristiche che spesso si trovano in modelli di fascia superiore, rappresentando un investimento intelligente per chi cerca qualità e prestazioni senza dover spendere una fortuna. Acquistalo subito con il 55% di sconto su Amazon.

