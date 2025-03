Pedala in sicurezza anche di notte: scopri la lampada OLIGHT RN1500 da 1500 lumen, ora in sconto del 30%

Quando si va in bici la sera è importante pensare alla propria sicurezza. Oltre a prestare attenzione, è importantissimo avere anche l'illuminazione giusta, come quella fornita dalla lampada anteriore per bici RN1500 di OLIGHT.

Antiriflesso e con potenza massima di 1500 lumen, illumina la strada anche sulle strade più buie fino a 164 metri. Ed è anche impermeabile, con certificazione IPX7! Ma non finisce qui: è dotata di una porta USB-C per una ricarica facile e veloce, per una durata massima che arriva anche a più di 12 ore!

Acquistala ora in super promozione su Amazon: la paghi soltanto 67,17€ al posto di 95,95€ con lo sconto del 30%! Ma affrettati, perché l'offerta è a tempo e potrebbe scadere in qualsiasi momento.

Pedalare in bici quando è buio può essere molto rischioso, anche su strade poco trafficate se l'illuminazione stradale è scadente o assente del tutto. Torce qualsiasi - o peggio ancora, quella del telefono - non bastano per viaggiare sicuri, soprattutto fuori città.

La lampada anteriore per bici RN1500 di OLIGHT, invece, garantisce un'ottima illuminazione fino a 164 metri con uscita massima a 1500 lumen e un obiettivo ottico ad alta efficienza. E la ricarica? Semplicissima essendo dotata di una porta USB- C.

Mentre la durata della batteria varia in base alla modalità d'illuminazione scelta: bassa (300 lumen, oltre 12 ore di durata), media (750 lumen, 4 ore), alta (1500 lumen, un'ora e quaranta), flash 1 (0-750 lumen, più di 11 ore di durata) e flash 2 (0-750, 10 ore).

In più, è sicura anche in presenza di automobilisti e pedoni grazie alla luce antiriflesso. Paura per la pioggia, invece? Non serve: con certificazione IPX7 secondo lo standard IEC60529, può persino resistere per mezz'ora se immersa in un metro d'acqua!

Non fartela scappare: aggiungila ora al tuo carrello su Amazon per pagarla solo 67,17€ invece di 95,95€ grazie allo sconto del 30%. Parliamo di un prodotto davvero di altissima qualità!