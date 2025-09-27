Patatine perfette e pollo dorato in pochi minuti: la friggitrice ad aria di COSORI è da prendere al volo

Venerdì 26 Settembre 2025

Scopri la friggitrice ad aria Cosori Clear Blaze 6.2L: ampia capacità, funzioni smart, ricette incluse e risparmio energetico.

La friggitrice ad aria Cosori Clear Blaze è proposta su Amazon a 109,99€, in sconto rispetto al listino. È un modello versatile che consente di cucinare con meno olio, riducendo i tempi di preparazione e i consumi energetici. Il design semitrasparente permette di controllare la cottura senza interrompere il ciclo, rendendo più semplice la gestione dei piatti quotidiani.

Capacità e design pensati per la famiglia

La Clear Blaze si rivolge in particolare a famiglie composte da 3 a 5 persone, grazie a un cestello interno dalle dimensioni generose (24,1 x 24,9 x 10,9 cm) che consente di cucinare fino a 1,4 kg di patatine, un pollo intero da 2,3 kg o una pizza da 20 cm. Il design si fa notare per la presenza di una finestra trasparente con illuminazione interna, dettaglio che permette di monitorare la cottura senza interrompere il ciclo, limitando così la dispersione di calore e migliorando l’efficienza complessiva dell’apparecchio.

Uno degli aspetti più apprezzabili di questo modello è l’adozione della tecnologia Air Whisper, che consente di ridurre la rumorosità durante il funzionamento. Questo accorgimento rende la Clear Blaze adatta anche a chi predilige un ambiente domestico tranquillo, senza dover rinunciare alle prestazioni di una friggitrice ad aria capace di garantire una cottura uniforme e rapida.

L’interfaccia touch screen permette di accedere rapidamente agli 8 programmi preimpostati e alle tre funzioni principali: preriscaldamento, arrosto e cottura al forno. La regolazione della temperatura varia da 75°C a 205°C, mentre il timer può essere impostato fino a 60 minuti. 

La Clear Blaze è coperta da 2 anni di garanzia e include un servizio di assistenza clienti dedicato, elementi che contribuiscono a rendere l’acquisto più sereno e a garantire un supporto concreto nel tempo. 

Per chi è alla ricerca di una soluzione che sappia unire versatilità, risparmio energetico e semplicità d’uso, la Cosori Clear Blaze si conferma un’opzione da prendere in considerazione per la cucina domestica, grazie a una dotazione tecnica solida e a una serie di funzionalità che rispondono alle esigenze della vita quotidiana. Costa solo 109,99 euro su Amazon, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
