Pasti puntuali anche quando non ci sei: distributore per gatti con doppia ciotola in offerta

Un distributore automatico di cibo rappresenta una soluzione pratica e versatile per gestire l'alimentazione quotidiana dei propri animali domestici, con un'attenzione particolare alla freschezza e alla precisione delle porzioni. Questo modello in particolare è disponibile a un prezzo promozionale di 44€, scontato del 37% rispetto al listino originale, rendendolo un'opzione particolarmente interessante per chi cerca qualità e convenienza.

Fino a sei pasti al giorno, della quantità che desideri

Il design del distributore marchiato HoneyGuaridan è pensato per rispondere alle esigenze di chi possiede più animali domestici. Grazie alla tecnologia a doppia erogazione, è possibile servire simultaneamente il cibo in due ciotole separate, garantendo una distribuzione equa delle porzioni. Questo sistema non solo elimina i conflitti durante i pasti, ma assicura anche che ogni animale riceva la quantità di cibo corretta, un aspetto cruciale per mantenere una dieta bilanciata.

Un altro punto di forza del dispositivo è il sistema di conservazione del cibo. La combinazione di un coperchio sigillato con guarnizione in gomma, un sacchetto disidratante e un meccanismo rotante che chiude lo scivolo dopo ogni erogazione, protegge il contenuto da umidità e insetti, mantenendo il cibo fresco più a lungo. Questo livello di attenzione ai dettagli rende il distributore una scelta ideale per chi vuole garantire la massima igiene e qualità ai propri animali.

Per quanto riguarda la programmazione, il distributore HoneyGuaridan offre una flessibilità notevole. È possibile impostare fino a 6 pasti al giorno, con un massimo di 24 porzioni per pasto. Questa funzionalità consente di personalizzare il piano alimentare in base alle esigenze specifiche degli animali, contribuendo a prevenire problemi di salute come l'obesità. La possibilità di regolare con precisione la quantità di cibo somministrata è particolarmente utile per chi vuole seguire le raccomandazioni del veterinario.

La facilità di manutenzione è un altro elemento distintivo del prodotto. La maggior parte dei componenti può essere smontata e lavata, mentre l'unità principale è progettata per essere pulita con un semplice panno umido. Questa caratteristica semplifica notevolmente la gestione quotidiana del dispositivo, rendendolo pratico e igienico.

Infine, il distributore si distingue per il doppio sistema di alimentazione. Può funzionare sia tramite connessione USB sia con batterie alcaline formato D. In caso di interruzione di corrente, il passaggio automatico all'alimentazione a batteria garantisce che gli animali non saltino mai un pasto, offrendo tranquillità anche durante imprevisti. Con dimensioni compatte e un peso di 1,87 kg, il dispositivo si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

In sintesi, il distributore automatico HoneyGuaridan è una soluzione completa per chi desidera semplificare la gestione dell'alimentazione degli animali domestici, garantendo al contempo qualità, praticità e sicurezza. Approfitta dell'offerta attuale per assicurarti un dispositivo che unisce tecnologia e attenzione al benessere degli animali: mettilo subito nel carrello a soli 44€, con uno sconto a tempo limitato del 37%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.