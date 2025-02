Parcheggio sicuro con il kit con telecamera e monitor da 5'': prezzo bassissimo su Amazon

La sicurezza su strada è una priorità assoluta per ogni conducente. Ed è in questo contesto che il kit con monitor da 5'' e telecamera per la retromarcia si presenta come un alleato affidabile e, in molti casi, indispensabile. Con un'ottima qualità dell'immagine, una costruzione robusta e resistente (la telecamera è impermeabile) e un'installazione semplice, questo accessorio si fa apprezzare nel vasto panorama dei sistemi di assistenza alla guida. Anche perché costa davvero poco: solo 33,14€ su Amazon, spedizione inclusa, grazie allo sconto odierno del 15%.

Più visibilità e meno rischi: il kit perfetto per una retromarcia senza stress

Il kit, come già anticipato, include anche un monitor LCD da 5 pollici ad alta definizione, il cui compito è quello di offrire una chiara visualizzazione delle immagini catturate dalla telecamera di parcheggio. Grazie alla sua risoluzione HD (perfetta per un pannello da 5''), ogni dettaglio risulta nitido e preciso, consentendo al conducente di individuare ostacoli, pedoni o veicoli nelle vicinanze con facilità, sia di giorno che di notte.

La telecamera ha un angolo di visione di 170° ed è impermeabile, quindi è in grado di resistere agli agenti atmosferici e garantire una visione chiara anche nelle condizioni più avverse. Fondamentale poi il supporto della visione notturna, che assicura che la visibilità non sia compromessa anche quando le luci sono basse o assenti.

L'installazione del kit è tanto semplice quanto efficace, adatto non solo alle automobili ma anche a autobus, camion, furgoni e camper. Un vantaggio non indifferente. La telecamera è da posizionare possibilmente poco sopra la targa posteriore, mentre il monitor può trovare spazio sul cruscotto o sul parabrezza.

All'interno della confezione è incluso tutto il necessario per una rapida installazione, compresi i cavi di alimentazione e il supporto per il monitor da 5 pollici. Non manca ovviamente un manuale di istruzioni da consultare per una configurazione perfetta e per sciogliere eventuali dubbi sul funzionamento del sistema di assistenza alla guida. Cosa aspetti? Approfittane subito e acquistalo su Amazon in offerta!