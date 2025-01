OUKITEL C51 con coupon da 30€: performance da urlo e super convenienza su Amazon

Chi l'ha detto che un ottimo smartphone debba costare molto? Lo smartphone Android OUKITEL, completo e performante, costa solamente 95.99€ con lo sconto del 3% e con il coupon da applicare per ulteriori 30€ di ribasso su Amazon.

Con un meraviglioso e accattivante colore viola, questo smartphone ha tutto ciò che desideri: una potente fotocamera, un processore veloce, un sistema Android 14 e un design che ti conquisterà. Ordinalo oggi per averlo in meno di 24h a casa tua con Amazon Prime.

Gira video ad altissima risoluzione con uno smartphone dal prezzo irresistibile

Con un design ultrasottile, linee morbide e bordi arrotondati, OUKITEL C51 è il compromesso perfetto per chi è alla ricerca di un telefono bello ma anche funzionale. Con un peso di soli 205g neanche sentirai di averlo in tasca, e con le sue tre fotocamere esterne scatterai foto e video ricordo da mozzare il fiato.

OUKITEL C51 è dotato di uno schermo da 6,8 pollici HD e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, il tutto per permetterti di guardare video e film ad altissima risoluzione.

Il punto forte è la sua batteria da 5150mAh, che resiste fino a 13 giorni in Standby, fino a 20 ore in conversazione e fino a 7 ore per guardare video o giocare online. Ma parliamo del suo comparto fotografico: la camera principale da 13MP consente di scattare foto e video realistici, e quella frontale da 5MP è perfetta non solo per selfie (in modalità bellezza) ma anche per videochiamate con il tuo partner o le tue amiche del cuore.

A questo prezzo irripetibile, lo smartphone OUKITEL C51 si rivela anche un'idea regalo pazzesca per stupire chi ami... e perché no, anche per te stesso e per cambiare il tuo vecchio telefono.

Applica il coupon sconto di 30€ presente in pagina e approfitta del 3% di sconto Amazon per avere OUKITEL C51 a soli 95,99€.