Organizza il tuo spazio con l'armadio portascope Keter Jolly: 3 ripiani regolabili per la massima versatilità

L’armadio portascope Keter Jolly è un mobile in plastica progettato per riporre scope, attrezzi e materiali per la pulizia. Le sue dimensioni sono 68x39x166 cm, include tre ripiani regolabili e un vano verticale pensato per oggetti lunghi. È disponibile su Amazon a 69,50 euro, con IVA e spedizione incluse e uno sconto del 23%.

Armadio portascope Keter Jolly: una soluzione modulare per l'organizzazione degli spazi

L’armadio è realizzato in resina plastica resistente, materiale che garantisce durata nel tempo e facilità di pulizia. Il colore grigio/nero lo rende adatto sia per ambienti interni che esterni, come garage, lavanderie, balconi o cantine. Le ante a battente si aprono completamente, facilitando l’accesso anche a oggetti voluminosi.

I tre ripiani interni sono regolabili in altezza e ciascuno può sostenere un carico medio, secondo le specifiche del produttore. Questo permette di personalizzare l’interno dell’armadio in base agli oggetti da riporre. Il vano portascope, privo di ripiani, è adatto a scope, bastoni telescopici o tubi flessibili.

Il mobile è dotato di predisposizione per il lucchetto, utile per chi desidera proteggere il contenuto o utilizzarlo in spazi condivisi. I piedini leggermente rialzati evitano il contatto diretto con il suolo, proteggendo la base da umidità o sporco.

Il Keter Jolly viene fornito in kit di montaggio, con istruzioni illustrate per l’assemblaggio. Non richiede utensili particolari e può essere montato anche da una sola persona in tempi contenuti.

L’armadio portascope Keter Jolly rappresenta una soluzione pratica e modulare per chi cerca ordine in casa, in giardino o in ambienti di servizio. Con tre ripiani regolabili, vano verticale e materiali resistenti, offre funzionalità adatte a molteplici esigenze. Il prezzo di 69,50 euro, con sconto del 23%, IVA e spedizione comprese, lo rende una scelta accessibile per migliorare l’organizzazione degli spazi.