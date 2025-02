OPPO Enco Buds2 Pro a meno di 25€ su Amazon: tanta qualità con una spesa minima

Scegliere un paio di cuffie true wireless economiche ma di qualità è oggi più facile: con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è ora possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 Pro con un prezzo scontato di 24,58 euro. Gli auricolari Bluetooth di OPPO, ora disponibili al minimo storico, sono venduti direttamente da Amazon e rappresentano oggi un vero e proprio "best buy" per gli utenti alla ricerca di cuffie di ottima fattura a meno di 30 euro.

OPPO Enco Buds2 Pro: tanta qualità a prezzo contenuto

Le OPPO Enco Buds2 Pro sono cuffie true wireless in-ear in grado di sfruttare il Bluetooth 5.3 per una connessione stabile in tutti i contesti di utilizzo, con anche la possibilità di sfruttare una modalità a bassa latenza. Gli auricolari sono dotati anche di driver extra large da 12,4 mm, con diaframma compositi in titanio, che garantiscono un audio di qualità superiore rispetto alle altre proposte in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche un doppio microfono con AI per la cancellazione del rumore di fondo e delle interferenze del vento durante le chiamate. C'è spazio anche per la certificazione IP55. Le cuffie di OPPO si caratterizzano anche per un'autonomia al top, con 8 ore di utilizzo con una sola carica e 38 ore di utilizzo considerando la carica della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le OPPO Enco Buds2 Pro con un prezzo scontato di 24,58 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e riguarda la versione venduta direttamente da Amazon degli auricolari, con tutti i vantaggi relativi alla consegna rapida e all'assistenza post-vendita. L'offerta riguarda due diverse colorazioni degli auricolari di OPPO.