OPPO Enco Air4 Pro al minimo storico su Amazon: sono il best buy di oggi

Con OPPO Enco Air4 Pro è possibile acquistare auricolari Bluetooth di alta qualità con un prezzo sempre più accessibile: grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, gli auricolari sono ora disponibili al prezzo scontato di 57 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico sullo store grazie a uno sconto del 36%.

Venduti e spediti da Amazon, questi auricolari sono ora un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo sconto è valido per un paio di colorazioni.

OPPO Enco Air4 Pro: nuovo minimo su Amazon

Gli auricolari OPPO Enco Air4 Pro hanno tutto quello che serve a chi ha bisogno di cuffie true wireless di ottimo livello ma con un prezzo accessibile. Tra le specifiche tecniche troviamo driver extra large da 12,4 mm a cui si affianca il supporto alla connettività Bluetooth 5.4 , per un collegamento stabile e a bassa latenza.

Da segnalare anche il supporto a Google Fast Pair, per il collegamento rapido allo smartphone, oltre alla cancellazione attiva del rumore (fino a 49 dB) e alla riduzione del rumore durante le chiamate. Grazie al supporto al codec LHDC 5.0, inoltre, è possibile sfruttare un audio ad alta risoluzione. L'autonomia è un altro punto di forza con 12 ore di riproduzione con una carica e 44 ore considerando anche la custodia. C'è anche la certificazione IP55.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli OPPO Enco Air4 Pro con un prezzo scontato di 57 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questi auricolari che diventano oggi uno dei best buy del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto di qualità e con un prezzo accessibile.