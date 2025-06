OnePlus Nord 4 5G è il best buy del momento: 35% di sconto su Amazon

Scopri le potenzialità di OnePlus Nord 4 5G, un dispositivo che si distingue nella fascia media grazie a un equilibrio perfetto tra design e performance. Ora lo puoi acquistare con un interessante sconto del 35% su Amazon, che fa crollare il prezzo a soli 326,15 euro – rispetto ai 499 euro di listino.

Specifiche premium racchiuse in un dispositivo competitivo

OnePlus Nord 4 5G offre un comparto tecnico che non passa inosservato. A catturare l’attenzione è il processore Snapdragon 7+ Gen 3, capace di garantire prestazioni fluide anche con applicazioni impegnative. A questo si aggiunge una RAM da 12 GB, che permette di gestire numerose attività in contemporanea senza rallentamenti.

Uno dei punti di forza è il comparto fotografico, che si avvale di una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Questa configurazione assicura scatti nitidi anche in condizioni di luce non ottimali, mentre la tecnologia TurboRAW regala colori vividi e realistici. Gli amanti dei selfie potranno contare su una fotocamera frontale da 16 MP, mentre i videomaker apprezzeranno la possibilità di registrare in 4K a 60 fps.

Il display OLED da 6,74 pollici, con una risoluzione di 2772x1240 pixel e un refresh rate di 120 Hz, è ideale per la visione di contenuti multimediali. Grazie a una luminosità di picco di 2150 nits, l’utilizzo all’aperto non rappresenta un problema. Inoltre, la tecnologia Aqua Touch consente di interagire con lo schermo anche con dita bagnate, un dettaglio che ne migliora la praticità.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 5500 mAh offre fino a due giorni di utilizzo standard. Il supporto alla ricarica rapida a 100 W permette di raggiungere l’80% di carica in soli 20 minuti, con appena 5 minuti di ricarica necessari per garantire 5 ore di streaming video. Inoltre, l’ottimizzazione della batteria ne prolunga la durata nel tempo, con una vita utile stimata di quattro anni.

Dal punto di vista del design, il OnePlus Nord 4 si distingue per un corpo in alluminio aeronautico spesso appena 7,99 mm e cornici sottilissime di 1,46 mm. La colorazione Obsidian Midnight conferisce al dispositivo un aspetto elegante e sofisticato, adatto a ogni contesto.

Il sistema operativo OxygenOS 14 completa l’esperienza utente, offrendo un’interfaccia intuitiva e la promessa di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo, oltre a sei anni di patch di sicurezza. Questa attenzione al software assicura la longevità del dispositivo, mantenendolo aggiornato con le ultime funzionalità e protezioni.

Approfitta di questa offerta e scopri tutte le caratteristiche del OnePlus Nord 4 5G, un dispositivo che si pone come una scelta eccellente per chi cerca qualità e innovazione in un unico prodotto: ora il dispositivo ti costa solamente 326,15 euro, grazie allo sconto imperdibile del 35%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.