OnePlus 12 al minimo storico con l'offerta Amazon di oggi: è un best buy

Il OnePlus 12 è in offerta su Amazon e raggiunge oggi il nuovo prezzo minimo storico, diventando un'alternativa più economica ma non per questo meno interessante agli attuali top di gamma disponibili sul mercato. Con la promozione in corso, infatti, la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone di OnePlus ora è disponibile al prezzo scontato di 729 euro con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

OnePlus 12: al minimo storico è un best buy

La scheda tecnica di OnePlus 12 comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta per prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Il chip in questione è affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre che da una batteria da 5.400 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W e anche la ricarica wireless da 50 W. Questa configurazione garantisce prestazioni eccellenti e un'ottima autonomia.

C'è anche un eccellente comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Hasselblad, che comprende un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel (con zoom ottico 3x). La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone di OnePlus è certificato IP65, supporta il Dual SIM, anche con eSIM, e ha il sistema operativo Android 15 con altri 3 major update garantiti e la possibilità di sfruttare le funzioni IA.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12 16/512 GB al prezzo scontato di 729 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. La versione in offerta è quella caratterizzata dalla scocca nera, con back cover in vetro. Il modello è venduto direttamente da Amazon.