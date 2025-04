Oneisall, la tosatrice perfetta per il tuo gatto a pelo lungo, ora scontata del 5%

Il set tosatrice di Oneisall per gatti è progettato per la cura del pelo lungo, con una struttura compatta ideale per zampe, area perianale e nodi difficili da raggiungere. Il modello in colore bianco, pensato per uso domestico, è disponibile su Amazon a 23,27€, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%.

Tosatrice per gatti di Oneisall: taglio preciso per pelo lungo, zampe e zone sensibili

La lama in acciaio inossidabile garantisce un taglio sicuro e preciso, evitando di tirare il pelo o causare fastidi. La forma sottile e arrotondata della testina è studiata per raggiungere le aree più sensibili del corpo del gatto, come le zampe, il muso o la zona sotto la coda, spesso soggette alla formazione di grovigli.

Il motore funziona in modalità ultrasilenziosa, riducendo lo stress dell’animale durante l’uso. Questa caratteristica è particolarmente utile per gatti nervosi o non abituati alla toelettatura elettrica, che spesso reagiscono negativamente al rumore.

La tosatrice è leggera e maneggevole, pensata per un utilizzo agevole anche da parte di chi non ha esperienza. La batteria ricaricabile integrata si carica tramite cavo USB incluso nella confezione, garantendo un’autonomia sufficiente per più sessioni di taglio.

Il set è adatto sia per ritocchi mirati che per una manutenzione regolare del manto, contribuendo a mantenere pulito e ordinato il pelo, migliorando l’igiene generale e prevenendo fastidi o infezioni cutanee.

La tosatrice Oneisall per gatti è uno strumento pratico e delicato per la cura del pelo lungo, perfetta per zampe, nodi e zone sensibili. Con motore silenzioso, lama in acciaio e batteria USB ricaricabile, offre comfort e precisione anche per i padroni meno esperti.