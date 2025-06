Ombrellone, borse, giochi? Con questo carrello porti tutto in spiaggia senza fatica (e ora è in sconto)

Se sei alla ricerca di una soluzione versatile e resistente per trasportare carichi pesanti, come ombrellone, lettini e tutto l’occorrente per la spiaggia, il carrello pieghevole HOFTME potrebbe essere la scelta giusta per te. Attualmente disponibile a 65,54 euro, con uno sconto del 6%, questo accessorio si distingue per la sua capacità di combinare praticità e robustezza in un design pieghevole che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio.

Caratteristiche tecniche che fanno la differenza

La struttura pieghevole del carrello gli permette di ridurre le dimensioni a soli 25x20x57 cm, rendendolo estremamente compatto quando non in uso. Nonostante le dimensioni ridotte, è in grado di supportare fino a 100 kg di carico con un volume interno di 100 litri, un'ottima soluzione per chi ha esigenze di trasporto impegnative.

Il carrello HOFTME è stato progettato con materiali di alta qualità, garantendo una durata nel tempo anche con un uso intensivo. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Rivestimento in tessuto Oxford 600D con protezione PVC, che lo rende impermeabile e resistente ai raggi UV;

e resistente ai raggi UV; Un sistema di quattro ruote con cuscinetti a sfera e rotazione a 360°, per una manovrabilità eccellente su qualsiasi superficie;

e rotazione a 360°, per una manovrabilità eccellente su qualsiasi superficie; Maniglia telescopica regolabile da 52 a 80 cm, per adattarsi all'altezza dell'utilizzatore.

Queste caratteristiche lo rendono un alleato indispensabile per una vasta gamma di utilizzi, che vanno dal trasporto di attrezzature da campeggio alla spesa, fino al trasporto di animali domestici o tutto il necessario per una giornata in spiaggia con la famiglia. Inoltre, il tessuto è facilmente rimovibile e lavabile in lavatrice, assicurando così la massima igiene.

Le ruote rinforzate del carrello HOFTME sono progettate per affrontare qualsiasi superficie, dalla sabbia ai sentieri accidentati, garantendo stabilità e affidabilità in ogni situazione. Questo lo rende ideale per chi ama le attività all'aperto o ha necessità di trasportare oggetti pesanti su terreni difficili.

Con un prezzo competitivo e una struttura progettata per durare nel tempo, il carrello pieghevole HOFTME rappresenta una scelta pratica e conveniente. Che tu debba affrontare un'escursione, un trasloco o semplicemente semplificare le tue attività quotidiane, questo carrello è una soluzione affidabile e versatile. Approfitta della promo Amazon e acquistalo con il 6% di sconto.

