OLED 4K + Ambilight: la smart TV Philips da 55” adesso è tua con il 29% di sconto

Porta il cinema nel tuo salotto con la Philips Ambilight 55OLED819 4K OLED. Una smart TV da 55’’ che rivoluziona completamente l'atmosfera di casa tua grazie a luci LED dinamiche integrate sul retro dello schermo che reagiscono a ciò che stai guardando. Per un'esperienza totalmente immersiva pronta a trascinarti nel tuo film o nella tua serie TV preferita!

Oltre ai LED, a questa magia contribuiscono anche Dolby Vision, che garantisce immagini chiare e dettagliate, e Dolby Atmos, per un audio nitido e profondo, praticamente come al cinema.

E gli aspetti positivi non finiscono qui, perché ora questa incredibile TV è scontata del 29% su Amazon. Aggiungila ora al carrello per pagarla appena 1425,98€. Una cifra decisamente interessante se pensiamo alle caratteristiche premium del prodotto, considerando poi che il prezzo consigliato è di ben 1.999€! Praticamente un risparmio di oltre 500€!

Con questa smart TV da 55" non vorrai più andare al cinema: grazie alla risoluzione 4K e alla tecnologia Ambilight, film e serie TV diventano un'esperienza incredibilmente immersiva, direttamente dal divano di casa.

Le luci LED integrate sul retro dello schermo seguono ogni dettaglio di ciò che stai guardando, cambiando colore e intensità in tempo reale. La qualità delle immagini è impressionante, con un display OLED cristallino e il processore P5 AI Perfect Picture che regalano colori intensi, neri profondi e massima definizione.

Anche l'audio è all'altezza della parte visiva: Dolby Atmos assicura un suono potente e immersivo, come se ti fossi appena seduto in una sala cinematografica. E poi c'è la comodità del controllo vocale di Google Assistant integrato, per rendere l'esperienza ancora più fluida e immediata.

Google TV, invece, si occupa di tenere insieme app e abbonamenti, con suggerimenti di film e spettacoli in base ai "like" lasciati. Anche il design è elegante, con una cornice in metallo che si adatta perfettamente ad ogni ambiente domestico.

E allora cosa aspetti? Scopri l'offerta su Amazon e ordinala ora per averla scontata del 29% e pagarla solo 1425,98€!