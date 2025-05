Offerta lampo su Amazon: fontanella per gatti smart da 3L scontata del 22% per poche ore

La fontanella PETKIT EVERSWEET MAX si distingue per l’innovativa tecnologia wireless e l’autonomia eccezionale, caratteristiche che la rendono un accessorio di qualità per il benessere degli animali domestici. Proposta a un prezzo promozionale di 69,99 euro, rispetto al prezzo originario di 89,97 euro, rappresenta una scelta interessante per chi cerca praticità e funzionalità in un unico dispositivo.

Il primo elemento che colpisce è la batteria integrata da 5000mAh, che garantisce un funzionamento continuo fino a 83 giorni senza necessità di ricarica. Questo dettaglio elimina il vincolo dei cavi, permettendo di posizionare la fontanella ovunque in casa o di portarla in viaggio con facilità. La capienza di tre litri è un ulteriore punto di forza, sufficiente per fornire acqua fresca per una settimana a un gatto o a un cane di taglia media, riducendo la frequenza dei rifornimenti.

Un altro aspetto rilevante è il sistema di pompaggio ultrasilenzioso. Con un’emissione sonora inferiore ai 26 decibel, la fontanella opera in modo discreto, creando un ambiente tranquillo sia per gli animali che per i loro proprietari. Inoltre, il sistema di filtraggio avanzato garantisce acqua sempre pulita e ossigenata. Il filtro microporoso ad alta densità trattiene efficacemente peli, residui e altre impurità, migliorando la qualità dell’acqua e contribuendo alla salute degli animali.

L’integrazione con l’app PETKIT è un altro elemento che arricchisce l’esperienza d’uso. Tramite l’applicazione, è possibile monitorare le abitudini di idratazione dell’animale, ricevere notifiche per la manutenzione e controllare i consumi. Questo livello di interazione digitale rappresenta un passo avanti nel settore degli accessori per animali, combinando tecnologia e cura in un unico prodotto.

PETKIT EVERSWEET MAX è pensata per chi cerca una soluzione pratica e tecnologica per migliorare il benessere del proprio animale domestico. La combinazione di autonomia, silenziosità e filtraggio avanzato, unita alla possibilità di monitoraggio tramite app, la rende un’opzione valida per chi desidera un prodotto completo e funzionale. Acquistala adesso a 69,99€ su Amazon, IVA inclusa.

