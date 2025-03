Offerta di primavera da non perdere: la macchina Russell Hobbs per fare il caffè americano scende del 45%

Se sei alla ricerca di una macchina da caffè americano, efficiente, elegante e accessibile, il modello di Russell Hobbs 27400-56 è quello che che farà al caso tuo. Si tratta di una delle occasioni più interessanti delle offerte di primavera che trovi su Amazon in questi giorni.

Il suo prezzo scende infatti a soli 32,99€, grazie a un sconto del 45%, IVA inclusa e con spedizione gratuita. Una proposta particolarmente vantaggiosa per chi desidera iniziare la giornata con una buona tazza di caffè filtrato.

Russell Hobbs 27400-56: la macchina da caffè americano con filtro oggi è in sconto su Amazon a 32,99€

Il design in acciaio inox con finiture nere è sobrio e moderno, ideale per qualsiasi cucina. Questa macchina è dotata di una caraffa da 1,25 litri, in grado di preparare fino a 10 tazze di caffè americano in un’unica sessione. La funzione di “mantenimento caldo" per 40 minuti garantisce che il caffè resti sempre alla temperatura ideale, anche se lo prepari in anticipo rispetto alla colazione.

La funzione “pausa e versamento” invece, è particolarmente utile quando non puoi aspettare che la caraffa sia piena: ti consente di servire una tazza anche mentre la macchina è in funzione, senza perdite o schizzi. Inoltre, grazie al pulsante Brew Now con illuminazione LED blu, puoi avviare immediatamente la preparazione con un solo tocco, anche in condizioni di luce ridotta.

L’infusione del caffè avviene in modo uniforme, garantendo un gusto ricco e bilanciato. Il filtro è riutilizzabile e facilmente removibile per la pulizia, contribuendo a ridurre l’uso di accessori usa e getta. Il sistema è pensato per offrire praticità senza rinunciare alla qualità, anche per chi è sempre di fretta al mattino.

Con un prezzo di 32,99€, la macchina del caffè di Russell Hobbs 27400-56 è una scelta consigliata per chi vuole un dispositivo ben realizzato, con un serbatoio capiente e comodo per gustare il vero caffè americano. Approfitta adesso di questa promozione esclusiva.