Offerta Amazon per il giardinaggio: tagliabordi a batteria ad un prezzo da non perdere

Su Amazon è andato in offerta questo interessantissimo tagliabordi a batteria da 24V, ideale per giardini piccoli e medi, che puoi acquistare al prezzo di soli 84,99 euro invece di 99,99. La disponibilità è fortemente limitata vista la convenienza dello sconto, quindi ti suggeriamo di completare l'ordine il prima possibile.

Il tagliabordi perfetto per curare il tuo giardino senza fatico

Il tagliabordi a batteria Greenworks da 24V è leggero e compatto ed è perfetto per raggiungere con semplicità quei punti in cui il tosaerba non riesce ad arrivare: così potrai rifinire bordi e angoli con una precisione netta. Pensato per giardini piccoli e medi, garantisce tagli netti e uniformi grazie alla sua ampiezza di taglio di 25 centimetri e al filo di nylon da 1,65 mm con sistema di autofeed.

Lo strumento si alimenta con una batteria al litio da 24V e 2Ah di nuova generazione, compatibile con tutti gli attrezzi Greenworks della stessa gamma. Una soluzione che ti permette di ottimizzare gli acquisti nel caso tu avessi altri strumenti dello stesso marchio o nel caso tu decida di acquistarne altri. La sostituzione del filo è semplicissima: ti basterà svitare la testa e inserire la nuova linea direttamente.

Affidabile, potente, pratico e senza fili, il tagliabordi Greenworks da 24V garantisce durata nel tempo e puoi contare su ben 3 anni di garanzia sullo strumento e 2 anni sulla batteria. Un'ottima scelta quindi per avere sempre un prato impeccabile e senza fatica.

Lo sconto Amazon odierno ti permette di acquistarlo a soli 84,99 euro invece del prezzo più basso recente di 99,99: come detto in apertura di articolo, le scorte sono fortemente limitate, per cui se dovessi essere interessato ti consigliamo di sbrigarti e di concludere l'acquisto il prima possibile. Il prezzo include l'IVA e le spese di spedizione: ti sarà consegnato a casa nel giro di pochissimi giorni, pronto per essere utilizzato.