Offerta Amazon: la borsa termica Lifewit da 15L oggi la paghi soltanto 19,99€

Scoprite la praticità della borsa termica Lifewit, un accessorio che si distingue per la sua capacità di mantenere la temperatura dei cibi e la qualità dei materiali, ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 19,99€ rispetto al costo originale di 25,99€.

Un equilibrio tra funzionalità e design

La borsa termica Lifewit 15L è stata progettata per rispondere alle esigenze di chi desidera trasportare alimenti freschi o caldi senza compromessi. Grazie al rivestimento interno in PEVA, materiale certificato per il contatto con il cibo, e uno strato isolante in schiuma EPE da 6 mm, garantisce una conservazione ottimale della temperatura per circa 5 ore. Questo rende la borsa ideale per spostamenti quotidiani, picnic o pause pranzo fuori casa.

Con una capacità di 15 litri e dimensioni compatte di 30 x 23 x 23 cm, la Lifewit 15L offre spazio sufficiente per contenere fino a 24 lattine da 330 ml o un assortimento di alimenti, come panini, insalate e frutta. La sua versatilità la rende perfetta per diverse occasioni, sia che si tratti di un'uscita al parco, una giornata in spiaggia o un pranzo in ufficio.

Il tessuto esterno in Oxford 600D è stato scelto per la sua resistenza all'acqua e allo sporco, garantendo una lunga durata e una facile manutenzione. Anche in caso di utilizzo con ghiaccio o liquidi, la borsa rimane impermeabile, evitando spiacevoli fuoriuscite. Questo livello di robustezza la rende un accessorio affidabile per l'uso quotidiano.

Ogni dettaglio della Lifewit 15L è stato studiato per semplificare l'utilizzo. Le cerniere bidirezionali permettono un accesso rapido al contenuto, mentre la tracolla regolabile e le maniglie resistenti offrono diverse opzioni di trasporto. Inoltre, le tasche esterne laterali e frontali sono ideali per riporre piccoli oggetti essenziali come posate, tovaglioli o chiavi.

Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile per la conservazione degli alimenti durante i vostri spostamenti, la Lifewit 15L è la scelta ideale. La pagate soltanto 19,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

