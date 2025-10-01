Offerta Amazon: faro LED da esterni da 20 W, con sensore di movimento per illuminare solo quando serve

Il proiettore da esterno LEDVANCE Endura Flood con sensore di movimento è pensato per illuminare giardini, cortili e vialetti. Offre buona efficienza luminosa e si installa facilmente senza interventi complessi. Su Amazon è disponibile ad un prezzo di soli 19,95 euro, scontato rispetto a quello di lancio.

Illuminazione mirata e gestione intelligente

La caratteristica principale di questo dispositivo risiede nella sua potenza di 20 watt e nella capacità di erogare 1700 lumen di luminosità, che garantiscono una luce intensa ma non invadente, ideale per contesti residenziali. La temperatura colore di 3000 Kelvin offre una tonalità calda, pensata per creare un’atmosfera accogliente e non abbagliante, elemento particolarmente apprezzato quando si tratta di spazi vissuti nelle ore serali.

Un altro punto di rilievo è il sensore di movimento integrato, che consente al faretto di attivarsi solo al passaggio di persone o animali, ottimizzando i consumi e contribuendo a una maggiore sicurezza perimetrale. Il fascio di luce simmetrico di 110° x 110° permette una distribuzione uniforme, utile soprattutto per chi necessita di coprire aree ampie senza lasciare zone d’ombra.

Il collegamento del proiettore avviene tramite un cavo da un metro e richiede una installazione a parete con alimentazione a 240 volt, una soluzione pensata per integrarsi facilmente con gli impianti elettrici già presenti. La struttura in alluminio con finitura lucida non solo conferisce un aspetto moderno e compatto (le dimensioni sono 18,9 x 13,3 x 6,6 cm per un peso di 490 g), ma assicura anche una buona resistenza nel tempo. Da segnalare la presenza della certificazione IP44, che garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua.

L’acquisto tramite Amazon permette di usufruire di una spedizione rapida e delle consuete condizioni di reso, rendendo questa soluzione particolarmente interessante per chi desidera intervenire rapidamente sull’illuminazione esterna della propria abitazione. Compralo in offerta a soli 19,95 euro.

