Offerta a tempo: il nuovo QV 35A di roborock lava, aspira e si autopulisce, oggi in sconto del 15%

Se stai cercando un robot aspirapolvere all'avanguardia, in grado di gestire in totale autonomia anche le pulizie più impegnative, il roborock QV 35A è tra i dispositivi più completi e intelligenti oggi disponibili. Grazie a uno sconto del 15%, puoi acquistarlo su Amazon a 499,99€, con IVA inclusa e spedizione gratuita, ma solo per un periodo limitato.

roborock QV 35A: il robot aspirapolvere avanzato ora in offerta a 499,99€ su Amazon

Questo modello integra una serie di funzioni che lo rendono estremamente efficiente in ogni ambiente domestico. A partire dal potente motore da 8000 Pa, capace di aspirare polvere fine, briciole, peli di animali e detriti più ostinati con una sola passata. Il panno per il lavaggio è sollevabile automaticamente, una soluzione ideale per riconoscere tappeti e moquette, evitando di bagnarli accidentalmente durante la fase di lavaggio.

Tra i suoi punti di forza c’è anche una stazione all-in-one, progettata per offrire autolavaggio dei mop, asciugatura ad aria calda e svuotamento automatico del serbatoio della polvere. Questo significa che potrai dimenticarti della manutenzione quotidiana per settimane, lasciando che il robot si occupi di tutto in modo completamente autonomo.

Il sistema di navigazione intelligente è supportato da sensori avanzati per l’evitamento degli ostacoli, capaci di riconoscere e aggirare oggetti sul pavimento in tempo reale, migliorando sicurezza ed efficienza. A ciò si aggiungono strategie di pulizia specifiche per tappeti, che garantiscono una pulizia profonda senza compromettere la superficie.

Il design elegante in colorazione bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la compatibilità con app per smartphone ti consente di programmare le pulizie, monitorare le attività del robot e ricevere notifiche in tempo reale, ovunque ti trovi.

Con le sue caratteristiche tecniche evolute, il roborock QV 35A è pensato per chi vuole davvero dimenticarsi delle pulizie quotidiane senza rinunciare a risultati impeccabili. Approfitta subito dell’offerta a tempo limitato su Amazon: lo paghi 499,99€ invece di 589,99€, risparmiando il 15% su uno dei robot top di gamma più interessanti del mercato.