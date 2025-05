Offerta a tempo: il dispositivo che elimina la polvere dal tuo PC è in promozione (-11%)

Un concentrato di tecnologia per la pulizia: il prodotto di WHATOOK si distingue come una soluzione versatile e compatta per mantenere impeccabili i dispositivi tecnologici e non solo. Proposto attualmente al prezzo di 33,98 euro, in offerta rispetto al costo originario di 37,99 euro, questo aspirapolvere 2-in-1 combina funzionalità di soffiatore e aspiratore in un design portatile e senza fili, pensato per semplificare le operazioni di pulizia quotidiana.

Aspirapolvere per computer: il best buy del giorno

La forza del WHATOOK risiede nella sua capacità di raggiungere prestazioni elevate in dimensioni contenute. Grazie a un motore che opera fino a 100.000 giri al minuto e una potenza aspirante di 10.000 Pa, riesce a eliminare lo sporco anche dai punti più difficili da trattare, come le fessure delle tastiere o gli angoli nascosti dei divani. Questo dispositivo, inoltre, si distingue per un sistema intelligente che consente di soffiare la polvere dalla parte anteriore e aspirarla dalla parte posteriore, ottimizzando ogni passaggio.

La possibilità di regolare la velocità del motore su tre livelli – 60.000, 80.000 e 100.000 giri al minuto – rende il WHATOOK estremamente adattabile. Una semplice pressione sull’interruttore permette di selezionare la modalità più adatta in base al tipo di superficie e alla quantità di sporco da rimuovere. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla batteria integrata da 7600 mAh, che garantisce fino a 50 minuti di autonomia e supporta la ricarica rapida tramite connessione Type-C, offrendo una valida alternativa ecologica alle tradizionali bombolette di aria compressa.

Il kit fornito con il dispositivo amplia ulteriormente le sue applicazioni: otto ugelli e tre spazzole di pulizia permettono di affrontare ogni tipo di sporco, sia che si tratti di polvere accumulata sulle tastiere, sia di detriti nelle fessure delle finestre o all’interno dell’auto. Inoltre, la presenza di una luce LED integrata migliora la visibilità durante le operazioni, consentendo di pulire con precisione anche in aree scarsamente illuminate.

Se desideri un prodotto che unisca tecnologia avanzata e praticità, il WHATOOK rappresenta un’opzione interessante; acquistalo adesso a soli 33,98€ su Amazon.

