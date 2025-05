Offerta a tempo: fontana per gatti e cani con tecnologia avanzata ad un prezzo SUPER scontato

La fontanella automatica di PETKIT realizzata in acciaio inossidabile si presenta come una soluzione innovativa per garantire un'idratazione sicura e ottimale ai propri animali domestici. Proposta attualmente con uno sconto del 38%, rappresenta un investimento che unisce design avanzato, materiali di qualità e tecnologia intelligente. Il prezzo promozionale di 54,99 euro rispetto agli 89 euro di listino la rende particolarmente interessante per chi cerca un prodotto affidabile e versatile.

La fontana smart per cani e gatti che devi avere: oggi costa pochissimo

Realizzata in acciaio inossidabile alimentare di grado 304, questa fontana offre una combinazione unica di resistenza e proprietà antibatteriche naturali. La sua caratteristica distintiva è rappresentata dalla pompa wireless, una vera rivoluzione nel settore, che semplifica le operazioni di manutenzione quotidiana. Grazie alla separazione tra unità principale e pompa, ogni componente può essere pulito a fondo, mantenendo standard igienici elevati. Sebbene la base rimanga cablata per garantire stabilità, l'assenza di fili nella zona di abbeveraggio incrementa significativamente la sicurezza.

Un altro punto di forza è il sistema di filtrazione a più strati, che combina un filtro ad alta densità, carbone attivo derivato dal guscio di cocco e resina a scambio ionico. Questo sistema assicura un'acqua sempre pura, eliminando impurità, odori e sostanze potenzialmente dannose. La capacità di 1,8 litri rende la fontana adatta a più animali o a periodi prolungati senza necessità di ricarica, un aspetto particolarmente utile per chi trascorre molte ore fuori casa.

La fontana PETKIT si distingue anche per le sue modalità operative. Sono disponibili tre opzioni: smart, che adatta il funzionamento alle esigenze dell'ambiente; standard, per un flusso continuo; e notturna, che riduce la rumorosità e il consumo energetico. Con una rumorosità di soli 35 dB, il dispositivo è progettato per integrarsi armoniosamente nella tranquillità domestica, senza disturbare né gli animali né i loro proprietari.

Grazie alle sue caratteristiche distintive e al prezzo promozionale, questa fontanella smart si conferma come una soluzione completa e conveniente per l'idratazione quotidiana dei tuoi amici pelosi; acquistala subito in sconto a soli 54,99 euro, IVA inclusa.

