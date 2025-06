Offerta a tempo: 2 videocamere Blink Mini 2 per una sorveglianza completa (prezzo INCREDIBILE su Amazon)

Blink Mini 2 si presenta come una soluzione affidabile e versatile per la sicurezza domestica, offrendo una combinazione di funzionalità avanzate e facilità d'uso. Il bundle comprendente due pezzi è disponibile su Amazon a 41,99€, rappresenta un'opportunità interessante grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 59,99€. Per chi desidera un dispositivo tecnologicamente avanzato per il monitoraggio della casa, questa offerta potrebbe risultare particolarmente interessante.

Vidocamera Blink Mini 2: il bundle da due pezzi è super scontato

Blink Mini 2 si distingue per la sua risoluzione video HD a 1080p, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Un miglioramento notevole rispetto alla generazione precedente è rappresentato dalla visione notturna a colori, resa possibile dal faretto LED integrato. Questo consente un monitoraggio efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il campo visivo ampliato permette di coprire una porzione maggiore degli ambienti, rendendo il dispositivo ideale sia per interni che per esterni, con l’aggiunta di un alimentatore resistente alle intemperie disponibile separatamente.

Tra le funzionalità più apprezzate, troviamo la comunicazione audio bidirezionale, che consente di interagire con chiunque si trovi davanti alla videocamera tramite l’app Blink, scaricabile sullo smartphone. Gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento opzionale possono beneficiare di 90 minuti di streaming video in diretta, un plus per chi desidera un controllo costante. Il sistema di rilevamento del movimento è un altro punto di forza, inviando notifiche in tempo reale in caso di attività sospette

L’installazione del Blink Mini 2 è pensata per essere intuitiva e rapida, rendendolo accessibile anche a chi non ha familiarità con i dispositivi tecnologici. Una caratteristica interessante è la possibilità di utilizzarlo come campanello, in combinazione con il Blink Video Doorbell, ricevendo notifiche quando qualcuno suona alla porta. Per quanto riguarda l’archiviazione dei video, sono disponibili due opzioni: il salvataggio locale tramite Sync Module, venduto separatamente, o l’archiviazione su cloud, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni incluso nell’acquisto.

Il bundle comprendente due Blink Mini 2 a soli 41,99€ è imperdibile. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

