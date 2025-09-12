Nuovi iPhone 17, aperti i preordini per tutti i modelli: i prezzi e dove comprarli

Sono finalmente preordinabili i tanto attesi nuovi iPhone 17: tutta la gamma, composta da iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air, è da questo momento in preordine sia sullo store ufficiale di Apple che su Amazon. Come i modelli della precedente generazione 16, anche gli iPhone 17 sono smartphone premium, dalle caratteristiche tecniche di altissimo livello. Eccole, modello per modello.

iPhone 17: caratteristiche e prezzo

iPhone 17 è il modello base della nuova gamma di melafonini, ma è già un eccellente smartphone. Il design è caratterizzato da una scocca in alluminio, parte frontale in Ceramic Shield 2, vetro posteriore a infusione di colore.

iPhone 17 è certificato IP68 e resiste all'acqua per 30 minuti ad una profondità massima di 6 metri, e questo la dice lunga sulla qualità costruttiva di questo prodotto. I colori disponibili al lancio sono lavanda, azzurro nebbia, nero, bianco e salvia, in futuro potrebbero arrivarne altri, come l'ormai usuale Product Red.

Il display di iPhone 17 ha finalmente una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è di tipo Super Retina XDR OLED, da 6,3", con una luminosità di picco molto più alta dello schermo di iPhone 16: ora si toccano i 3.000 nit.

iPhone 17 è più potente del modello precedente, grazie al nuovo chip Apple A19 e anche alla memoria di archiviazione, che adesso parte da 256 GB (iPhone 16 base aveva 128 GB). E' più veloce anche la ricarica della batteria, che passa dalla potenza di 20W a quella di 35W.

Migliorano le fotocamere posteriori: adesso sono entrambe da 48 MP e con zoom 2X. La fotocamera frontale ora ha un sensore da 18 MP e ha la funzione Center Stage, per mantenere l'utente sempre al centro dell'inquadratura.

iPhone 17 costa 979 euro in versione da 256 GB ed è in preordine a partire da oggi.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max: caratteristiche e prezzi

Nei due modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max Apple introduce un deciso cambiamento di design e materiali. Il retro, ad esempio, ora ha la parte superiore in alluminio aerospaziale e quella inferiore in vetro.

Gli schermi restano da 6,3 e 6,9 pollici, rispettivamente per il Pro e per il Pro Max, con refresh fino a 120 Hz, tecnologia ProMotion, Always-On Display e luminosità di picco di 3.000 nit. Il rivestimento, però, è ora in Ceramic Shield 2 che, secondo Apple, offre una resistenza ancora più elevata.

Il chip usato sui due modelli Pro è l'Apple A19 Pro, il più potente ed efficiente mai usato su un iPhone, ancora una volta affiancato da almeno 256 GB di memoria. La ricarica via USB sale a 40W di potenza, mentre quella wireless sale a 25W.

Le fotocamere posteriori sono tre: una principale da 48 MP, una grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo ottico 2X da 12 MP. Grazie al chip potentissimo, in grado di calcolare algoritmi AI molto sofisticati, la qualità finale delle foto raggiunge livelli mai visti prima. La fotocamera frontale è la stessa di iPhone 17 standard.

iPhone 17 Pro costa 1.339 euro in versione da 256 GB ed è in preordine a partire da oggi. iPhone 17 Pro Max costa 1.739 euro in versione da 256 GB ed è in preordine a partire da oggi.

iPhone Air: caratteristiche e prezzo

iPhone Air è un modello inedito di iPhone, la novità di quest'anno. A caratterizzarlo è senza dubbio lo spessore minimo, di appena 5,6 millimetri per un peso di soli 165 grammi.

Nonostante il peso bassissimo, iPhone Air ha uno schermo da 6,5 pollici Super Retina XDR OLED, con refresh di 120 Hz massimi e picco di luminosità di 3.000 nit.

La fotocamera frontale è da 18 MP, con tecnologia Center Stage per le videochiamate e registrazione video a 4K 60 fps. La fotocamera posteriore è una sola da 48 MP, in grado di effettuare uno zoom 2X a risoluzione 12 MP.

Sorprendente il chip: nonostante lo spessore minimo, infatti, iPhone Air ha lo stesso Apple A19 Pro degli iPhone 17 Pro e Pro Max, affiancato da un minimo di 256 GB.

La grande particolarità di questo modello, dovuta al fatto che è sottilissimo, è l'assoluta mancanza dello slot per la SIM telefonica: iPhone Air funziona solo con le eSIM, cioè le SIM elettroniche virtuali.

iPhone Air è disponibile nei colori nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste al prezzo di partenza di 1.239 euro per il modello da 256 GB.