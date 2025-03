Nuova vita per il tuo televisore con il Fire TV Stick 4K Max, oggi scontato del 40%

Un modo rapido ed economico per dare nuova vita al proprio televisore? Grazie agli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, il Fire TV Stick 4K Max del gigante di Seattle costa meno di 50€ (ovvero il 40% in meno), compresa spedizione. Basta inserirlo in una porta HDMI del proprio televisore per accedere ad una sconfinata libreria di contenuti in streaming. Ma non è tutto, perché con questo dispositivo è possibile giocare anche in cloud e utilizzare Alexa per gestire altri accessori smart installati in casa.

L'intrattenimento ad un livello superiore con il Fire TV Stick 4K Max

Il Fire TV Stick 4K Max di ultima generazione è il più potente lettore multimediale di Amazon: è dotato di un processore quad-core da 2.0 GHz che, insieme a 2 GB di RAM, permette di avviare le app in modo rapido e navigare tra i contenuti con fluidità. Questa potenza ben si sposa con le tecnologia supportate per una qualità visiva eccellente. Grazie al supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision e HDR10+, infatti, questo dispositivo assicura un'esperienza di livello cinematografico o quasi. Soprattutto se utilizzato su televisori con pannelli generosi in termini di dimensioni.

Importante è anche il supporto al Wi-Fi 6E, standard che consente al dispositivo di garantire una connessione stabile e veloce, anche in ambienti con molti dispositivi connessi. Nella pratica, il Wi-Fi 6E si traduce in streaming di contenuti in 4K senza buffering, ma anche in una esperienza di cloud gaming (Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming) senza fastidiosi rallentamenti e input lag.

Una esclusiva di questo modello è la modalità ambiente, che trasforma il televisore in una vetrina per oltre 2000 opere d’arte e fotografie. E dunque, quando non sono in riproduzione film o serie Tv, il televisore può diventare un elemento decorativo, arricchendo l’atmosfera della stanza.

Come già sottolineato, il Fire TV Stick 4K Max non si limita allo streaming. Grazie al telecomando con controlli vocali Alexa, gli utenti possono gestire dispositivi compatibili come luci, videocamere e termostati direttamente dal divano. Ovviamente tramite l'assistente vocale è possibile anche regolare il volume, avviare la riproduzione di un determinato film, cambiare canale e aprire una precisa applicazione. Approfitta delle offerte primaverili e acquistalo scontato a 47,99 euro.