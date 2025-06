Notte fresca e silenziosa? Questo ventilatore smart ti coccola (e lo paghi con il 15% in meno)

Se cerchi un alleato per combattere il caldo estivo, il ventilatore LeaderPro rappresenta una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata. Ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 67,99 euro, offre un risparmio interessante rispetto al prezzo originale di 79,99 euro. Un prodotto che unisce design elegante e funzionalità, perfetto per migliorare il comfort in casa o in ufficio.

Un motore potente per un'aria più fresca

Il cuore di questo ventilatore è un motore a corrente alternata da 45W, progettato per garantire prestazioni elevate e una distribuzione uniforme dell'aria. Le cinque pale, attentamente progettate per ridurre le turbolenze, assicurano un flusso d'aria potente ma silenzioso. La possibilità di scegliere tra tre diverse velocità permette di adattare il raffreddamento alle proprie esigenze, sia che si tratti di una calda giornata estiva o di una notte tranquilla.

La capacità di oscillazione fino a 85° e l'inclinazione verticale regolabile manualmente fino a 22° assicurano una copertura ottimale dell'ambiente, permettendo di rinfrescare ogni angolo della stanza con facilità.

Questo prodotto non si limita a offrire prestazioni tecniche di alto livello: è anche estremamente facile da usare. Grazie al telecomando a infrarossi, tutte le funzioni possono essere gestite comodamente da una distanza fino a 5 metri. Il display LED integrato, inoltre, visualizza chiaramente le impostazioni selezionate, rendendo l'interazione intuitiva e immediata.

Una delle caratteristiche più apprezzate è il timer regolabile, che consente di impostare lo spegnimento automatico fino a 7 ore. Questa funzione si rivela particolarmente utile durante la notte, garantendo freschezza senza interruzioni.

Con una rumorosità di soli 30 dB, il LeaderPro si distingue per la sua discrezione, rendendolo adatto anche agli ambienti più sensibili come camere da letto o spazi di lavoro. Le modalità operative includono opzioni come naturale, sleep e silenziosa, per un'esperienza d'uso sempre su misura.

A completare l'offerta, il ventilatore di LeaderPro include una garanzia di 2 anni e un servizio di assistenza clienti sempre disponibile. Oggi costa soltanto 67,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.