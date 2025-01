Notebook gaming ACEMAGIC con AMD Ryzen 7 e display 16,1" Full HD: prestazioni elevate e coupon da 50€

La comodità di un notebook da gaming è quella di poter giocare ovunque o quasi. Le proposte più potenti sono anche quelle più costose, come è normale che sia, ma fortunatamente il mercato garantisce anche opzioni più accessibili .

Tra queste c'è l' ACEMAGIC AX16 Pro , un notebook con AMD Ryzen 7 5825U , scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD . Per quanto riguarda il prezzo, oggi è di 449,69 euro su Amazon applicando il coupon di 50 euro prima di aggiungere il prodotto al carrello. La spedizione non prevede costi per gli abbonati Prime.

Un notebook per gaming e produttività a un prezzo accessibile

Questo è un notebook da gaming entry-level, quindi non bisogna aspettarsi la potenza di un top di gamma. In ogni caso, le prestazioni permettono di godersi un'esperienza videoludica (e non solo) di buon livello , soprattutto quanto i dettagli grafici non sono impostati al massimo.

A far girare gli ingranaggi è il processore AMD Ryzen 7 5825U , un chip con 8-core e 16-thread in grado di gestire agilmente i videogiochi, il multitasking e anche software per l'editing di foto e video. La scheda grafica è una AMD Radeon RX Vega 8 , dunque non una GPU dedicata ma integrata .

Nonostante qualche compromesso, questa permette di giocare a League of Legends a 120fps e Apex Legends a 75 fps, giusto per citare due esempi. A corredo ci sono 16GB di RAM DDR4 , quanto basta per una gestione di più app senza rallentamenti, e un SSD NVMe da 512GB , quindi c'è abbastanza spazio per giochi e file personali.

Sollevato il coperchio, si nota quello che è un altro elemento importante dell'ACEMAGIC AX16 Pro, ovvero il display . L'ampio pannello da 16,1 pollici con risoluzione Full HD regala immagini nitide e dettagliate, con una buona fluidità per godersi i videogiochi e altri contenuti multimediali, come film e serie TV. Buono anche l'angolo di visione, trattandosi di un IPS .

Nonostante nasca come una macchina da gaming, questo laptop presenta un look molto sobrio , simile a quello dei MacBook di Apple o dei più recenti laptop di Samsung, ASUS e HP. Questo permette di portarlo con sé anche in concorsi dove è richiesta più formalità , come un ufficio o l'università.

La tastiera è retroilluminata e include anche il pad numerico, il trackpad è abbastanza ampio e leggermente decentrato. In termini di connettività , infine, questo laptop mette a disposizione degli utenti Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 e porte USB-A, USB-C e HDMI per una produttività senza compromessi.