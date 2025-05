Non sopporti più il caldo? Il ventilatore che fa la differenza è scontato su Amazon

Il ventilatore a piantana del marchio MAKA è la soluzione versatile che cercavi per affrontare il caldo con un mix di funzionalità e design accattivante. Attualmente disponibile al prezzo di 37,90 euro, con uno sconto del 5%, questo modello si distingue per le sue caratteristiche tecniche ben bilanciate e un’estetica che si adatta facilmente a diversi ambienti domestici.

Silenzioso e potente, regolabile in altezza e con tre velocità

Con un diametro di 65 cm e una potenza di 75 watt, il ventilatore garantisce un flusso d’aria efficace e ben distribuito. La presenza di cinque pale metalliche non solo assicura una diffusione uniforme, ma conferisce anche al dispositivo un tocco di robustezza e stile. La regolazione dell’altezza, che arriva fino a 130 cm, lo rende ideale per ogni esigenza, sia che venga posizionato in salotto, in camera da letto o in un ufficio.

Uno degli aspetti che colpisce di più è la possibilità di scegliere tra tre diverse velocità, offrendo così un controllo personalizzato sul livello di ventilazione. L’oscillazione orizzontale integrata amplia ulteriormente la capacità di raffreddamento, distribuendo l’aria fresca in modo omogeneo in tutta la stanza. Anche alla massima potenza, il ventilatore si mantiene stabile grazie al piede circolare robusto, eliminando il rischio di ribaltamenti accidentali.

Dal punto di vista della silenziosità, il ventilatore mantiene una rumorosità di 79 dB, un valore nella media per dispositivi di questa categoria. Questo lo rende adatto anche per ambienti in cui è importante preservare un certo livello di silenzio, come studi o camere da letto.

Non solo prestazioni, ma anche attenzione al design: il ventilatore si presenta con un’estetica industriale e finiture metalliche che lo rendono un elemento decorativo oltre che funzionale. È una scelta che combina praticità e stile, integrandosi perfettamente in arredamenti moderni o minimalisti.

Per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile, capace di offrire un’esperienza d’uso confortevole durante la calura estiva, senza rinunciare all’estetica, il ventilatore a piantana MAKA rappresenta una proposta da considerare. Approfitta dell’offerta Amazon e portatelo a casa a soli 37,90 euro.

