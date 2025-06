Non soffrire più il caldo in campeggio: ventilatore-power bank scontato del 25%

Un compagno versatile per l'estate: il ventilatore da campeggio BIBURY è un dispositivo multifunzionale che unisce comfort e praticità, ideale per affrontare le giornate più calde. Disponibile su Amazon a 29,99€, beneficia di uno sconto del 25%, rendendolo un'opzione conveniente per chi cerca una soluzione portatile e funzionale.

Non è solo un ventilatore: funziona anche come power bank

Tra le sue caratteristiche principali, spicca una batteria ricaricabile da 10.000mAh, capace di garantire fino a 78 ore di autonomia. Questa lunga durata lo rende perfetto per escursioni, campeggi o semplicemente per serate all'aperto. La sua versatilità è ulteriormente amplificata dalle quattro velocità regolabili, che permettono di adattare il flusso d'aria alle proprie esigenze.

Oltre a rinfrescare, il ventilatore si distingue per la funzione di power bank. Grazie alla porta USB Type-C da 5V/2A, è possibile ricaricare smartphone e tablet, un'opzione utile in situazioni di emergenza o durante lunghi viaggi. Inoltre, il ventilatore integra 18 perline LED con tre livelli di luminosità, trasformandosi in una pratica lampada per illuminare le serate estive.

Per un controllo ancora più comodo, il dispositivo include un telecomando con una portata di 10 metri, che consente di regolare tutte le funzioni senza doversi avvicinare. Durante la notte, la modalità notturna spegne le luci del ventilatore per garantire un riposo indisturbato, mentre il timer programmabile (1-4 ore) aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Il design di questo ventilatore non passa inosservato: dotato di un gancio pieghevole, può essere appeso facilmente in tenda o su altre superfici, mentre la base stabile lo rende adatto anche come ventilatore da scrivania. La struttura resistente agli urti assicura una lunga durata, anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Con un'estetica moderna in nero e verde, questo ventilatore si distingue non solo per le sue funzionalità, ma anche per il design. Un'opzione intelligente e conveniente, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per le attività all'aperto o per il relax in casa. Acquista il ventilatore su Amazon con uno sconto del 25%.

