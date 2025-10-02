Non serve un camino: con questo termoventilatore elegante e potente avrai calore su misura in pochi istanti

Il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 CX5120/11 è progettato per riscaldare ambienti domestici in modo rapido ed efficiente. Integra un sistema di controllo intelligente che regola la potenza in base alla temperatura della stanza, riducendo i consumi. Su Amazon è disponibile a circa 90€, in sconto rispetto al listino di 110 €.

Design compatto e attenzione ai dettagli

Il Philips Serie 5000 CX5120/11 si distingue per un design sobrio e moderno, con finiture in nero e grigio scuro che si adattano facilmente a diversi contesti abitativi. Le dimensioni contenute (19,6 x 21,2 x 58 cm) e il peso di 2,4 kg facilitano lo spostamento e l’integrazione in qualsiasi stanza, mentre la struttura a torre consente una distribuzione verticale del calore, ideale per ambienti fino a 20 metri quadrati.

L’integrazione con l’app Philips Air+ aggiunge un ulteriore livello di praticità: il dispositivo può essere gestito da remoto tramite smartphone, permettendo di programmare accensione, spegnimento e regolazione della temperatura anche quando non si è in casa.

Uno degli elementi più rilevanti di questo modello è la velocità di riscaldamento: bastano appena due secondi perché il flusso d’aria calda inizi a diffondersi nell’ambiente. La potenza massima di 2000 watt, regolabile in base alle necessità, consente di gestire il comfort termico in modo preciso, anche grazie al display digitale che mostra in tempo reale la temperatura impostata e rilevata.

Un aspetto che merita attenzione riguarda la gestione intelligente dei consumi. Philips ha integrato un sistema di intelligenza artificiale che ottimizza l’uso dell’energia in funzione delle condizioni dell’ambiente e delle preferenze dell’utente. Questo si traduce in un risparmio fino al 50% rispetto ai termoventilatori tradizionali, un vantaggio che assume particolare rilievo in un periodo in cui la sostenibilità e la riduzione dei costi sono priorità per molte famiglie.

Il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 CX5120/11 si propone come una soluzione solida e tecnologicamente avanzata per chi cerca un prodotto affidabile, sicuro e attento ai consumi. Costa pochissimo su Amazon: solo 90,44€, spese di spedizione comprese.

