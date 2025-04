Non perdere l'offerta: la sedia da ufficio di SONGMICS è in sconto del 15% su Amazon!

La SONGMICS OBG073B05 è una sedia da ufficio ergonomica con design sportivo, dotata di poggiapiedi telescopico, schienale reclinabile, poggiatesta imbottito e supporto lombare regolabile. Dispone di una portata massima di 150 kg e la trovi su Amazon a 118,99 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, in offerta a tempo limitato con sconto del 15%.

SONGMICS OBG073B05: sedia da ufficio con poggiapiedi, schienale inclinabile e supporto lombare

La struttura è progettata per garantire comodità e postura corretta, anche durante utilizzi prolungati. Il poggiapiedi estraibile consente di distendere le gambe durante le pause, mentre lo schienale si può inclinare fino a 135°, adattandosi a diverse attività, dalla scrittura al relax.

Il supporto lombare e il poggiatesta regolabile aiutano a scaricare la tensione dalla colonna vertebrale, riducendo il rischio di dolori posturali. L’imbottitura è realizzata in schiuma ad alta densità, pensata per mantenere la forma nel tempo.

Il rivestimento in ecopelle nera effetto inchiostro è resistente, facile da pulire e dona un aspetto professionale e moderno alla sedia. Le ruote girevoli a 360° e il meccanismo a gas per la regolazione dell’altezza completano le caratteristiche funzionali del prodotto.

Il sedile ampio e il design avvolgente offrono sostegno anche per corporature robuste, mentre la base a cinque razze garantisce stabilità e sicurezza. Il montaggio è facilitato da istruzioni illustrate e da tutti gli accessori inclusi nella confezione.

La SONGMICS OBG073B05 è una sedia da ufficio ergonomica e versatile, ideale per chi cerca comfort, sostegno lombare e funzioni regolabili in un design sportivo. Con poggiapiedi integrato, schienale reclinabile e portata fino a 150 kg, offre prestazioni adatte a chi la vuole utilizzare per il lavoro o per il gaming. Il prezzo di 118,99 euro, con sconto del 15%, IVA e spedizione comprese, è attualmente disponibile in offerta a tempo limitato su Amazon.