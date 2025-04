Non perdere l'occasione: Moulinex Easy Fry Silence, friggitrice ad aria versatile e silenziosa, in super sconto su Amazon

Moulinex Easy Fry Silence EZ5528 è una friggitrice ad aria da 5 litri, progettata per preparare porzioni fino a 6 persone con una potenza di 1670 W, 10 programmi di cottura automatici e funzionamento silenzioso. Dotata di touchscreen digitale e cestello lavabile in lavastoviglie, è attualmente disponibile su Amazon a 99,99 euro, con IVA e spese di spedizione comprese e sconto del 29%.

Moulinex Easy Fry Silence EZ5528: friggitrice ad aria da 5 litri con 10 programmi e cottura silenziosa

La capacità interna da 1,5 kg consente di cucinare una vasta gamma di piatti per tutta la famiglia, dalle patatine croccanti al pollo arrosto, con un uso minimo di olio. Il sistema di cottura ad aria calda assicura risultati uniformi e gustosi, riducendo i grassi fino al 99% rispetto alla frittura tradizionale.

Il pannello touchscreen permette di selezionare con facilità tra 10 programmi preimpostati, tra cui carne, pesce, pizza, dolci e verdure. È possibile regolare manualmente tempo e temperatura, adattando la cottura alle proprie preferenze.

Un punto di forza della EZ5528 è la modalità silenziosa, pensata per non disturbare durante l’uso, rendendola ideale anche in ambienti condivisi o nelle ore serali. L’isolamento acustico riduce sensibilmente il rumore rispetto ad altri modelli.

Il cestello removibile è rivestito con materiale antiaderente e può essere lavato in lavastoviglie, facilitando la pulizia. Il design compatto e moderno si adatta a qualsiasi cucina, pur offrendo una capienza adatta a famiglie numerose.

Moulinex Easy Fry Silence EZ5528 è una friggitrice ad aria potente, capiente e silenziosa, ideale per cucinare in modo sano e veloce. Con 10 programmi automatici, touchscreen intuitivo e cestello lavabile, unisce facilità d’uso e praticità. Il prezzo di 99,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 29%, è valido su Amazon in offerta a tempo limitato.