Non lasciartelo scappare: il pulitore a vapore più amato è in offerta per poche ore

Un modo per rendere la pulizia domestica più sostenibile e versatile è quello di affidarsi ad un prodotto top del settore: parliamo del vaporetto smart di Polti, un dispositivo che sfrutta la potenza del vapore per igienizzare ogni superficie, ora disponibile su Amazon con uno sconto significativo: si trova infatti a 81,13€ rispetto al prezzo originale di 154€.

Polti vaporetto smart 30_R: a questa cifra è un best buy senza eguali

Il Vaporetto Smart 30_R è progettato per chi cerca una soluzione efficace e pratica per la pulizia quotidiana. Grazie alla sua caldaia ad alta pressione, capace di generare vapore fino a 3 bar e 85 grammi al minuto, questo dispositivo garantisce risultati eccellenti su sporco ostinato e superfici delicate. Il serbatoio da 1,6 litri permette sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni, mentre il tappo di sicurezza assicura un utilizzo in totale tranquillità.

Un aspetto che rende questo pulitore particolarmente interessante è la sua versatilità. Il kit in dotazione include 12 accessori dedicati, studiati per affrontare ogni esigenza di pulizia: dai pavimenti ai vetri, passando per tessuti e fughe delle piastrelle. Inoltre, grazie al vano integrato, ogni accessorio può essere riposto in modo ordinato, eliminando il rischio di smarrimento.

Dal punto di vista energetico, il dispositivo si distingue per un consumo contenuto di 1800 watt, garantendo un buon equilibrio tra prestazioni e risparmio energetico. Il livello di rumorosità, pari a 78 dB, rientra nella media per dispositivi di questa categoria. La struttura in acciaio inossidabile e il colore rosso vivace conferiscono al prodotto un design accattivante e duraturo.

Il Vaporetto Smart 30_R di Polti rappresenta una soluzione pratica, ecologica ed efficiente per la pulizia domestica. Oggi costa soltanto 81,13€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, su Amazon.

