Non è solo bella, ma è anche comoda e scontata: sedia girevole da ufficio al 25% in meno

Comfort, funzionalità e design: queste le tre caratteristiche principali della sedia da ufficio SONGMICS, oggi in offerta su Amazon. Perfetta per chi studia o lavora da casa, offre il massimo del comfort e della versatilità a un prezzo contenuto: acquistala a 59,99 euro con uno sconto del 25%.

Design compatto e materiali scelti

Questa sedia SONGMICS nasce dall’esigenza di offrire una seduta compatta, con una base di 60x60 cm, pensata per inserirsi senza difficoltà anche in ambienti ridotti. L’assenza di braccioli, soluzione spesso apprezzata per chi vuole ottimizzare gli spazi, permette di far scorrere completamente la sedia sotto la scrivania quando non è in uso.

Il rivestimento in cotone-lino traspirante nella tonalità blu pallido si integra facilmente in diversi contesti, dalla zona studio alla camera da letto, fino agli angoli dedicati al make-up. Il tessuto, scelto per la sua capacità di favorire la traspirazione, rende la seduta adatta anche alle lunghe sessioni di lavoro, mantenendo una sensazione di freschezza nel tempo.

Uno degli elementi che caratterizzano questa sedia è il sistema di imbottitura a doppio cuscino, con uno spessore complessivo di 12 cm, pensato per distribuire il peso in modo equilibrato e ridurre la pressione nei punti di contatto. La seduta, con una superficie di 45x42 cm, offre un appoggio ampio, mentre lo schienale curvo segue la naturale conformazione della schiena, supportando la postura anche durante sessioni prolungate.

L’altezza regolabile, compresa tra 47 e 57 cm, consente di adattare la sedia a diverse configurazioni di scrivania e preferenze personali, mentre il meccanismo di regolazione si dimostra fluido e affidabile, grazie al pistone a gas di qualità superiore. Questi accorgimenti fanno sì che la sedia si adatti facilmente sia a postazioni di lavoro che a contesti più informali.

La struttura è stata progettata per garantire durata e sicurezza: la base a stella in acciaio ha superato test di pressione fino a 1.136 kg, mentre le ruote in nylon, girevoli a 360°, hanno resistito a oltre 100.000 cicli di utilizzo. Il peso complessivo della sedia, pari a 8,2 kg, facilita eventuali spostamenti tra una stanza e l’altra.

La capacità di carico massimo raggiunge i 110 kg. L’assemblaggio risulta inoltre particolarmente semplice, grazie a istruzioni chiare e strumenti inclusi nella confezione, mentre la manutenzione quotidiana richiede soltanto l’utilizzo di un panno umido per mantenere il rivestimento pulito e in ordine. Va sottolineato che il rivestimento non è sfoderabile.

La sedia SONGMICS è in grado di adattarsi a diverse esigenze: dalla postazione di studio, alla camera da letto, fino all’angolo make-up, con un’estetica moderna che non appesantisce l’ambiente. L’altezza dello schienale, pari a 37 cm, e le ruote multidirezionali completano un quadro che privilegia la praticità d’uso quotidiano.

Non perdere la promozione in corso: acquista la sedia con il 25% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.