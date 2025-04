Non è il solito microonde: Candy Idea ha anche il grill ed è in offerta adesso (-6%)

Se stai cercando un forno a microonde che unisca praticità, design moderno e versatilità, il Candy Idea potrebbe essere la soluzione perfetta per la tua cucina. Questo modello è attualmente disponibile su Amazon Italia a un prezzo competitivo di 64,90€, grazie a uno sconto di 34€ rispetto al prezzo originale. Approfitta dell'offerta e scopri tutti i dettagli sul prodotto.

Candy Idea: il microonde che devi avere in cucina

Con una capacità di 20 litri e una potenza di 700W, il Candy Idea si adatta facilmente a spazi di ogni dimensione. Le sue dimensioni compatte (45,2 x 33,5 x 26,2 cm) e il peso contenuto di 11,5 kg lo rendono ideale anche per cucine con poco spazio a disposizione. Il design minimalista in bianco si integra armoniosamente in qualsiasi arredamento, offrendo un tocco di eleganza senza rinunciare alla funzionalità.

Tra i punti di forza di questo microonde troviamo i suoi sei livelli di potenza regolabili, che consentono di adattare l'intensità in base alle esigenze culinarie. Che si tratti di riscaldare, cuocere o scongelare, il Candy Idea garantisce una distribuzione uniforme del calore, preservando il sapore naturale degli alimenti. In particolare, il programma Defrost si distingue per la sua efficacia nel scongelare rapidamente i cibi, mantenendo intatte le loro proprietà.

Un altro aspetto interessante è la compatibilità con l'app hOn, che offre una serie di contenuti aggiuntivi e consigli per sfruttare al meglio il dispositivo. Inoltre, il timer con segnale acustico facilita il monitoraggio delle preparazioni, mentre il piatto girevole interno assicura una cottura omogenea. Per chi desidera ampliare le possibilità culinarie, la presenza di una griglia in acciaio permette di grigliare gli alimenti, trasformando il microonde in un vero e proprio alleato in cucina.

Acquista adesso il forno a microonde Candy Idea su Amazon; lo paghi soltanto 64,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Approfitta dell’offerta e non lasciartela sfuggire.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.