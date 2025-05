Non accontentarti dei soliti speaker: soundbar Samsung con subwoofer al minimo storico

Un'opportunità per migliorare l'audio di casa arriva dalla soundbar Samsung con subwoofer wireless, disponibile su Amazon a un prezzo di 99 euro, con uno sconto del 39% rispetto al costo iniziale di 162,50 euro: è il minimo storico per questo dispositivo. Un risparmio significativo per un dispositivo che punta a migliorare l'esperienza sonora senza compromettere il budget.

Suono immersivo e tridimensionale nel tuo salotto

Questa soundbar si distingue per il suo sistema audio a 2.1 canali, arricchito da un subwoofer integrato, progettato per enfatizzare i bassi e offrire un suono più coinvolgente durante la visione di film o serie TV. A completare il quadro, la tecnologia DTS Virtual:X, che simula un ambiente tridimensionale per un'immersione sonora totale, ideale per chi cerca un'esperienza audio avvolgente.

Un punto di forza di questo modello è la presenza di modalità specializzate che si adattano alle diverse esigenze degli utenti. La Modalità Notte riduce l'intensità dei bassi, garantendo un ascolto discreto durante le ore serali, mentre la funzione Voice Enhance migliora la chiarezza dei dialoghi, rendendo ogni parola nitida e comprensibile. Per gli appassionati di gaming, la Game Mode offre un audio ottimizzato, eliminando i rumori di fondo e migliorando la direzionalità del suono per un'esperienza più immersiva.

La connettività è un altro elemento di rilievo, grazie al supporto per il Bluetooth, che elimina la necessità di cavi, e alla presenza della porta HDMI eARC, ideale per una trasmissione audio ad alta fedeltà. Inoltre, il dispositivo è compatibile con il telecomando Samsung, permettendo una gestione semplice e intuitiva delle impostazioni.

Dal punto di vista estetico, la soundbar si presenta con un design elegante e compatto, caratterizzato da una lunghezza di 85,88 cm, una profondità di 7,5 cm e un'altezza di 5,9 cm, il tutto in una raffinata colorazione nera. Con un peso di 5,9 kg, il dispositivo è robusto ma facilmente installabile, anche grazie agli accessori per il montaggio a parete inclusi nella confezione.

L'offerta rappresenta un'ottima occasione per chi desidera aggiornare il proprio sistema audio domestico con un prodotto affidabile e dalle prestazioni elevate. Con una garanzia di 2 anni fornita dal produttore, la soundbar Samsung è una scelta sicura e conveniente per chi cerca qualità e praticità in un unico dispositivo. Approfitta del minimo storico su Amazon: grazie all’offerta a tempo, la paghi solo 99 euro con uno sconto del 39%.

