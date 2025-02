Niente più freddo in casa o in ufficio: questa stufetta elettrica portatile ora costa pochissimo

Basta freddo! Con la stufetta elettrica portatile Dr.Prepare riscaldi in appena due secondi qualsiasi ambiente senza costi extra in bolletta. Compatta e leggera, puoi portarla con te ovunque, ma senza rinunciare a qualità e potenza del riscaldamento, che puoi regolare tra 600W e 400W in base alle tue esigenze.

Anche lato sicurezza non ha nulla da invidiare ad altri prodotti: è dotata di sistema di protezione antiribaltamento e il riscaldatore in ceramica si spegne automaticamente se viene rilevata una temperatura interna superiore a 105°C.

Sicuramente l'opzione migliore per chi cerca una stufetta al miglior rapporto qualità prezzo. E ora è anche in sconto: la paghi soltanto 16,14€ con l'offerta a tempo Amazon. Un vero affare!

Dì addio al freddo ovunque tu sia con la stufetta elettrica portatile Dr.Prepare, ora a un prezzo bomba

Perfetta per l'ufficio, la scrivania di casa, ma anche per quando sei in viaggio, in campeggio o semplicemente per stare al caldo sotto le lenzuola. Questa stufetta elettrica portatile garantisce un calore rapido e a basso consumo energetico. Grazie alla regolazione a doppia potenza (600W e 400W), puoi scegliere il livello di riscaldamento ideale per ogni situazione.

Raggiunge la temperatura desiderata in appena 2 secondi, ma senza rischi: il sistema di sicurezza interrompe automaticamente il funzionamento se la temperatura interna supera i 105°C. Inoltre, è realizzata con materiali ignifughi V-0, resistenti alle alte temperature e alle fiamme libere. E per la massima tranquillità, il sistema antiribaltamento la rende sicura anche in presenza di bambini e animali domestici.

Pesando appena 700 grammi puoi portarla davvero ovunque. Mentre per accenderla è sufficiente collegare il cavo elettrico lungo 1,5 m a una presa di corrente, azionando l'interruttore sul retro per impostare la potenza desiderata, accenderla e spegnerla a piacimento.

In conclusione, la stufetta elettrica portatile Dr.Prepare è potente, sicura, versatile e ora anche super economica con la promo a tempo Amazon. Aggiungila subito al carrello: è in offerta a soli 16,14€ grazie al 5% di sconto. Il 35% in meno rispetto al prezzo consigliato!