Nanna più sicura: il baby monitor intelligente è in sconto SHOCK del 41%

Cerchi un baby monitor affidabile e versatile, ricco di funzionalità per controllare il tuo bambino in qualsiasi momento della giornata – specialmente la notte. Con un prezzo che beneficia di uno sconto interessante, il baby monitor Lionelo Babyline è disponibile a 49,99 euro, con uno sconto del 41% su Amazon. La possibilità di ampliare il sistema fino a quattro telecamere, gestite da un unico monitor centrale, consente inoltre una copertura su misura per le esigenze di ogni famiglia, anche in case su più livelli o con ambienti ampi.

Monitoraggio multi-stanza e qualità dell’immagine

Uno degli aspetti che contraddistinguono questa videocamera è la capacità di gestire più punti di osservazione contemporaneamente. Grazie alla compatibilità con fino a quattro telecamere collegate allo stesso monitor, è possibile sorvegliare in sequenza stanze diverse, mantenendo sempre una visuale nitida grazie alla risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. La sequenza automatica delle immagini permette di tenere sotto controllo ogni ambiente.

Un elemento da non sottovalutare riguarda la portata del segnale, che si attesta su 50 metri in ambienti chiusi e raggiunge i 350 metri all’aperto. Questo consente di utilizzare la telecamera anche in contesti particolarmente estesi, garantendo una trasmissione stabile e affidabile. La tecnologia di visione al buio, inoltre, permette di monitorare la stanza del bambino anche nelle ore notturne, con una visibilità che arriva fino a 7 metri, assicurando immagini chiare anche in condizioni di totale oscurità.

Questa camera integra una funzione zoom digitale 3x, utile per osservare nel dettaglio particolari specifici senza dover accedere fisicamente alla stanza. Caratteristica che si rivela preziosa per controllare rapidamente situazioni delicate, come il sonno del bambino, senza disturbarlo. Altrettanto rilevante è la comunicazione bidirezionale: attraverso il microfono e l’altoparlante integrati, è possibile sia ascoltare ciò che accade nella stanza, sia parlare direttamente al bambino, offrendo un canale di rassicurazione immediata anche a distanza.

Tra le funzioni che valorizzano il prodotto spicca il sensore di movimento con registrazione automatica su scheda SD (acquistabile separatamente), che consente di archiviare le attività rilevate per una consultazione successiva. L’alimentazione, garantita da cavi di 2,6 metri sia per la telecamera che per il monitor, offre ampie possibilità di posizionamento. In caso di necessità, la compatibilità con power bank assicura il funzionamento anche durante interruzioni della corrente elettrica.

La connessione Wi-Fi permette di gestire la telecamera anche tramite smartphone e tablet Android, ampliando ulteriormente le modalità di controllo. Nella confezione sono inclusi monitor, telecamera, cavi USB-C e micro-USB, oltre a un kit per il montaggio a parete, che semplifica l’installazione in qualsiasi ambiente.

Considerando le sue caratteristiche tecniche e la possibilità di configurare un sistema personalizzato, il baby monitor Lionelo Babyline è senza dubbi un ottimo alleato per avere sempre tutto sotto controllo, anche da smartphone. Acquistalo in offerta, scontato del 41%.

