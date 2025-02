Musica, notizie e domotica in un solo dispositivo: Amazon Echo Spot, ora scontata del 21% per un periodo limitato

Amazon Echo Spot è una sveglia intelligente compatta con display e Alexa integrata, che va benissimo per la camera da letto, per l’ufficio o in qualsiasi ambiente della casa. Grazie al suo design moderno, all’audio di qualità e alle funzionalità smart, permette di gestire la domotica, ascoltare musica, ricevere aggiornamenti e impostare sveglie personalizzate con un semplice comando vocale. Pensa che costa pochissimo grazie alle offerte del giorno di Amazon che ti faranno risparmiare il 21% sul prezzo di listino. Sarà tua a soli 74,99€, con spese di spedizione comprese; corri a prenderla prima che terminino le scorte sul sito.

Amazon Echo Spot (2024): la sveglia intelligente con Alexa ora in offerta su Amazon

Andiamo con ordine: Amazon Echo Spot è dotata di uno schermo luminoso e chiaro, ideale per visualizzare l’ora, il meteo, notifiche e informazioni rapide; può essere personalizzato con diverse grafiche e quadranti, trasformandolo in una sveglia elegante e funzionale.

Con Alexa puoi gestire sveglie, ascoltare musica, controllare dispositivi smart home, ma non solo: puoi anche consultare le notizie, ascoltare le previsioni del meteo, del traffico per andare a lavoro e molto altro ancora, il tutto con semplici comandi vocali.

L’audio di qualità consente di ascoltare Amazon Music, Spotify, Apple Music, radio e podcast con un suono nitido e bilanciato; se hai una stanza piccola la troverai eccezionale.

Infine, puoi impostare routine personalizzate, come far accendere le luci, riprodurre una playlist rilassante o leggere le notizie del giorno, con un’esperienza su misura per il tuo risveglio.

Echo Spot si integra con l’ecosistema Alexa, permettendo di controllare luci, termostati, videocamere di sicurezza e altri terminali della smart home direttamente con la voce.

Amazon Echo Spot (2024) è la soluzione ideale per chi cerca una sveglia intelligente con Alexa; con l’offerta a tempo limitato su Amazon, la puoi comprare con un prezzo di soli 74,99€. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.